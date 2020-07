ABRONOŠA USRED SREDE: Kreštavica u vezi sa oženjenim, Barbi ostavio stariju suprugu!

Zdravo, drage moje abronoše! Tek što sam se vratila sa odmora, tako su me odmah sačekali sočni tračevi. Svačega sam se nagledala i naslušala do sada, ali moram vam priznati da sam se sada šokirala.

Krenimo od Kreštavice, polupevačice koja je dosadila i Bogu i narodu glumeći žrtvu i poštenje godinama unazad. Ceo njen profesionalni opus zasniva se na pričama i aferama, iako joj je primarno zanimanje muzika, i da toga nema ne bi je nigde bilo. Navodno je već dugo sama, ali je to daleko od istine. Kreštavica je u šemi sa jednim oženjenim čovekom iz predgrađa kod kojeg provodi sve više vremena. Kad ona odlazi kod njega, supruga sa decom mora da napusti kuću i ne sme da se vrati dok joj muž ne da zeleno svetlo, a to traje nekada i po dva dana. Nedavno je Kreštavica bila kod svog ljubavnika i još se slikala i objavila te fotografije na društvenim mrežama. E, to joj je bila fatalna greška, jer je već zaratila sa pola novinara koji samo čekaju njen gaf. Pratite razvoj situacije, uskoro će pući velika bruka!

Načula sam da se razvodi jedan naš poznati glumac, zvaćemo ga Barbi. Njegova starija supruga je, verovali ili ne, uspela da nađe još mlađeg ljubavnika, s kojim je u šemi mesecima. Kad je to saznao, Barbi rešio je da je ostavi, ne zato što ga boli njeno neverstvo, već zbog činjenice da ceo grad zna za tu aferu, pa ga je sramota da se pretvara da je sve u redu. Papiri za razvod su spremni, pa će to od jeseni biti jedna od glavnih tema među selebriti tračevima.

Zvao me jedan dogogodišnji izvor, pita da li sam upućena da će jedan poznati pevač iz susedne države uskoro da bude uhapšen zbog brojnih finanansijskih malverzacija. Kada mi je objasnio da je reč o Plavušanu nisam se preterano začudila jer taj čovek važi za najvećeg prevaranta na estradi. Nema koga nije zavrnuo za pare. Kriminalna policija mu je za petama, dokaze su prikupili i sad ga prate. On to zna i pokušava na sve načine da se iščupa, ali mu neće poći za rukom jer je mnoge prevario za novac, a žrtve traže svoje. Najveći problem je u tome što su to ljudi iz raznih krajeva sveta, pa su u ceo slučaj upletene i međunarodne institucije. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće srede.

