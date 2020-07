EKSKLUZIVNO! ROMANIN DEČKO SLAB NA POZNATE DAME: Filip bio sa Čortankom i Milijevom ženom! Pogledajte kako izgleda

Dugo se spekulisalo i nagađalo ko je "fatalni" muškarac Romane Panić, zbog kojeg je završila u zatvoru nakon pljačke bankomata u Australiji.

foto: Damir Dervišagić

Mi smo došli do fotografije Filipa Mrkajića, a saznali smo i da je pre pevačice bio i sa drugim poznatim ženama - manekenkom i voditeljkom Adrianom Čortan i Ninom Bošković, sada Milić, suprugom frontmena Miligrama Aleksandra Milića Milija.

foto: Privatna arhiva

Veza sa Ninom bila je duga i odigrala se dok su zajedno studirali u Italiji, tvrdi naš izvor. Leta 2003. Filip i Nina su raskinuli, a ubrzo je počeo vezu sa Adrianom, koja je trajala oko godinu dana.

foto: Marina Lopičić

Filip je tada dolazio sa Adrianom u očevu zlataru u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Mrkajić potiče iz bogate porodice. Njegov otac Z. M., koji je nedavno preminuo, držao je lanac zlatara u Beogradu. Filip je od detinjstva imao šta god poželi, počev od ličnog vozača još dok je išao u osnovnu školu. Roditelji su se trudili da mu obezbede sve - išao je na skupa letovanja i zimovanja, pohađao je prestižne škole u inostranstvu.

Međutim, njemu to nije bilo dovoljno, pa je počeo da se kocka, zbog čega je porodični biznis propao. Otac se trudio da isplati njegove dugove, što ga je dovelo do bankrota. Pokojni čovek sina nije video poslednjih pet godina, što mu je jako teško padalo. Ne samo da ga je razočaralo to što je krenuo stranputicom, već i to što mu se nije javljao. Umro je od tuge i brige za sinom. Više su ga žalile kolege zlatari i brinule o njemu nego rođeni sin, kome je sve u životu pružio, a koji ga je doveo skoro do prosjačkog štapa, iako je bio najveći zlatar u regionu, tvrdi naš izvor. Preminuo je neposredno pre objavljivanja da je Filip uhapšen i sahranjen je na jednom beogradskom groblju, o čemu je Kurir već pisao.

foto: Facebook Printscreen, Instagram Printscreen, Shutterstock

Inače, Mrkajić je zbog Romane ostavio suprugu i dvoje dece, a na sudu je potvrdio da je otac, i to je bio deo njegove odbrane. Čim su se upoznali, pre otprilike godinu dana, otpočeli su vezu, a najpre su zajedno otišli u Italiju. Tada je Panićeva potvrdila da se verila. U Australiju su otišli sa turističkim vizama, navodno na odmor. Međutim, u međuvremenu su zbog pandemije koronavirusa morali da ostanu u Brizbejnu.

foto: Instagram Printscreen

Filipovi poznanici veruju da su njih dvoje planirali da se i tamo bave nezakonitim poslovima i da su verovali da ih niko neće otkriti, kao i da će se ubrzo vratiti u matičnu zemlju.

Saučesnik ih je čekao tamo, tačnije žena, koja im je obezbedila aparaturu za pljačkanje, verujući da čitač za kartice treba Romani zbog nastupa i naplate karata.

Ljubio Natinu sestru Filip bio i s Kristinom foto: Instagram Filip je, kao što smo nedavno objavili, bio u vezi i sa sestrom Nataše Bekvalac Kristinom Bekvalac. Njih dvoje su nekoliko meseci bili zajedno, i to pre nego što se udala prvi put za sadašnjeg supruga Ivu Martinovića. Filip je bio zaljubljen u dizajnerku, ali ta veza nije potrajala i brzo su im se razišli putevi. Prema rečima našeg izvora, Kristina se baš iznenadila kada je iz medija saznala da je njen bivši dečko postao prevarant i da je zajedno sa koleginicom njene sestre uhapšen u Brizbejnu.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić - Jelena Stuparušić/ Foto: Dragan Kadić - Damir Dervišagić

Kurir