CEO LEKSINGTON FASOVAO KOVID! Zarazili se u Pazaru? Evo koji su ih simptomi MUČILI! (FOTO)

Gitarista Leksingtona Miloš Vuksanović kaže kako je ceo bend dobio koronu, te da ih je mučila visoka temperatura, kao i bolovi u grlu i stomaku. Kako se navodi, prvi je na kovid bio pozitivan pevač Bojan Vasković, a njegove kolege iz grupe virus su dobile posle koncerta 17. juna u Novom Pazaru. Zbog toga su gitarista zajedno sa basistom Dragoljubom Stevićem, bubnjarom Dejanom Kostićem i klavijaturistom Darkom Jovanovićem proveli dve nedelje u kućnoj izolaciji.

"U jednom danu se zarazio ceo bend, svi sem pevača Bojana. On je dobio koronu na početku pandemije, pa je verovatno stekao imunitet. Tada je bio u izolaciji i nije se viđao ni sa kim, ali eto, sada je virus stigao i sve nas ostale", rekao je on za domaće medije, pa dodao: "Posle koncerta u Novom Pazaru, gde sam imao dosta kontakata sa ljudima, dobio sam visoku temperaturu. Po prirodi sam hipohondar, pa sam otišao da se testiram i rezultat je bio pozitivan na kovid. Sreća moja da sam brzo saznao da sam zaražen, tako da sam se odmah izolovao."

Muzičar ističe da se ostatak grupe takođe testirao posle spornog koncerta.

"Vrlo je moguće da smo se svi zarazili u Novom Pazaru. Koncert je bio na otvorenom prostoru, ali smo se posle svirke svi fotkali sa fanovima. Osim toga, videli smo se tamo sa još nekim prijateljima i eto... Sve to je bilo dovoljno da se zarazimo. Čovek baš mora da bude oprezan ako želi da izbegne virus", rekao je Vuksanović pa otkrio kakve su sve simptome imali:

"Niko nije imao veće probleme od bola u grlu i stomaku i visoke temperature. Neki od nas su izgubili čulo mirisa i ukusa. Srećom, svi smo odmah otišli u kućnu izolaciju, tako da nismo zarazu dalje širili. Lečili smo se tako što smo uzimali dosta vitamina C i D, kao i selen i cink. Mislim da je to dosta pomoglo."

Gitarista Leksingtona apeluje na sve ljude da se jave lekarima čim osete prve simptome.

"Poenta je da ljudi na vreme reaguju i, čim dobiju temperaturu, odu da se testiraju. Ako to ne urade, virus će im se spustiti na pluća, a to je onda dosta komplikovanije. Moj savet svima je da ne skidaju masku. Mi smo narod koji se stalno grli i ljubi i zato je najbolje da budemo stalno zaštićeni", zaključio je on, dok je u objavi na Instagramu bio daleko opširniji.

"Imam koronu. Sad već možda i ne, pre desetak dana sam radio test, koji je pokazao da sam pozitivan na Covid-19. Na moju veliku sreću osećam se odlično, prošao sam sa blagim simptomima (bol u grlu i gubitak čula mirisa i ukusa), temperaturu sam imao samo 1 noć. Na žalost, mnogi moji drugari nisu prošli kao ja. Neki su u bolnici, a neki kod svoje kuće leče upale pluća! Poenta priče jeste da sam se zarazio samo iz sopstvene neodgovornosti i maltene svesno! Znao sam da nema šanse da se ne zarazim, uz tempo koji sam imao tih dana i načinom na koji sam bio u kontaktu sa okolinom. Svestan situacije, distancirao sam se tih dana od roditelja i svih za koje sam smatrao da ne bi bilo dobro da se zaraze... Najveća odgovornost je na nama samima... Budite odgovorni, perite ruke non-stop i uvek nosite gel ili dezinfikaciono sredstvo, ne cmačite se sa svima živima, držite distancu i pod broj jedan nosite masku u zatvorenom prostoru i onda kada smatrate da ste u neposrednoj blizini sa drugim ljudima", poručio je on.

