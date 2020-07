ANDREJ JE NAPRAVIO PREKRŠAJ, MORAO SAM JA LUNU DA VOZIM! Marko otkrio detalj koji do sada niko nije ZNAO! Gagi u ŠOKU

Marko Miljković je pričao Gagiju Đoganiju kako je jednom Andrej Atijas napravio neki prekršaj, pa je on morao da vozi Lunu Đogani.

"Jedino ako mi je stiglo to... Jedno jutro sam vozio Lunu do Sremske Mitrovice, do neke žene, valjda je Andrej napravio neki prekršaj, pa smo se uspavali i onda sam ga ja nagazio" prokomentarisao je Marko.

"Moraš da smanjiš malo, da ukočiš sa tom brzinom. Luna to ne voli, ja znam, ona i meni zamera..." rekao je Gagi.

"Ma, jok, Luna je sa mnom sigurna, zna ona, nego mi je najgore kad mi neko paniči" završio je Marko, pa su nastavili da ćaskaju o vožnji.

