ZATO SAM JA ANABELU GURAO! Gagi otkrio detalje Marku o životu sa Lunom i Atijasovom: A evo šta mu je ćerka PORUČILA!

Gagi Đogani i Marko Miljković su vodili neobavezan razgovor. Gagi se dotakao svoje ćerke Lune Đogani, te je denser ispričao Miljkoviću šta mu je ona rekla pred njegov ulazak u treću sezonu ,,Zadruge".

"Meni je Luna rekla da uđem u Zadrugu i da budem kakav jesam. Ona želi da se predstavim onako kako ona mene vidi, u najboljem svetlu... Ja ne volim kamere, zato sam ja gurao Anabelu, ona je išla i pričala, ja sam bio svestan da ja ne mogu da idem na gostovanja, mogu da idem, ali je Anabela bila ta koja je pričala, dok nije ukapirala šta treba da radi" ispričao je Gagi.

foto: Printscreen

Gagi i Miljković nastavili su da prepričavaju događaje, te je denser ubeđivao svog budućeg zeta da ga Luna neizmerno voli.

"Poštovanje je malo odskočilo što se nas tiče, što je nama jako bitno, jer tu se gradi nešto jako bitno. Meni je to bitno, al vidim da je i njoj "rekao je Miljković.

"Ja sam provalio da si momak, ovaj, da kada uđeš u vezu, da je to veza, da nisi sklon varanju, takav sam utisak stekao i to je dobro za Lunu" rekao je Gagi.

"Ja sam to pre 30 presekao, kada sam u vezi, nema švrljanja i to je to" rekao je Miljković.

Kurir.rs / M.M.

Kurir