DRAGANA MITAR POSLE 10 MESECI OTVORILA DUŠU: Evo šta će biti sa Edom, ali i Sinišom! Otkrila sve svoje PLANOVE!

Dragana Mitar izbačena je iz rijalitija, a nakon deset meseci boravka otkriva kako se sada oseća, kakvi su joj planovi, ali i priznaje da je sada čeka najteži period života.

Kako je u spoljnom svetu nakon 10 meseci?

- Još uvek sam u šoku i ne mogu da se naviknem. Nisam spavala uopšte. U glavi mi je zbrka. Danas me čeka informativni razgovor sa roditeljima, kojeg se plašim.

Zbog čega? Zbog tvog odnosa sa Edom ili zbog seksa pred kamerama?

- Zbog svega. Ne znam kako je sve to prikazano napolju, niti znam šta se sve dešavalo i pisalo dok sam bila unutra. Više ništa ne znam.

Šta će biti sa tobom i Edom? Hoćeš li ga čekati u studiju?

- Sve ono što smo mi planirali i želeli nakon ove "Zadruge", dovedeno je u pitanje. Mnoge stvari mi je radio iza leđa, a to sam saznala tamo, tako da… razočarao me je prilično. Videla sam da je plakao kada sam izašla, ali nisam sigurna da mu verujem kao pre.

foto: Printscreen

Pričali ste o tome da se preseliš u Novi Pazar. Da li je to izvesno ili si odustala i od toga?

- Ma kakav Novi Pazar. Šta ću ja tamo? Govorio je i on da će se preseliti u Beograd, ali pitanje da li to i dalje stoji kao opcija. I njemu je u glavi zbrka kao i meni. Videćemo kad izađe i kad se sve ovo završi. Mene čeka suđenje sa suprugom Sinišom krajem ovog meseca, čeka me razvod. Eda takođe, nadam se, čeka njegov.

U "Zadruzi" ti je bilo dozvoljeno da viđaš sina svake dve nedelje. Koliko ti je to značilo?

- Takav sam ugovor napravila i sve što smo se dogovorili pre mog ulaska, ispoštovano je s njihove strane. Značilo mi je puno, jer to vreme koje sam provodila sa Jocom davalo mi je snagu. A opet, kada bih se rastajala od njega, iznova me remetilo.

Da li planiraš da uđeš i u "Zadrugu 4"?

- Ne. Što se mene tiče, ja sam zauvek završila sa rijalitijima.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: ATA Images

Kurir