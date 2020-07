NIJE SVE KAO NA MREŽAMA: Biljana Tipsarević otkrila šta se krije iza SJAJA na fotkama! Kroz ovo prolaze sve MAJKE!

Mnoge je iznenadila fotografija Biljane Tipsarević bez šminke, gde je umorna, a sada je objasnila o čemu se radi.

Ona ističe kako društvene mreže često odaju pogrešnu sliku.

"Živimo u vremenu društvenih mreža koje često odaju površnu sliku, što je u redu za ljude koji su izgrađeni i svesni, ali nisam sigurna kako to utiče na mladu populaciju. Ljudi postavljaju samo lepo na društvene mreže i estetski i kroz pismenu formu. To većina ljudi i voli da vidi, i ako nekome posluži kao inspiracija ili im ulepša dan, to je u redu, međutim, ima i drugu pozadinu za one koji misle da je sve samo sjaj i smeh, može dosta destruktivni da utiče na njihovu psihu ukoliko dovedu u pitanje nedoumice u sebe i svoj život", kaže Biljana.

Tipsarevićeva kaže da je dobijala poruke kako sjajno izgleda posle porođaja.

"To nije baš tako. Mnoge majke se zapitaju kada vide druge majke na Instagramu kada su sa nekoliko dece sređene i doterane, putuju, zapitaju se kako je to moguće, da li je problem u meni, da li nešto grešim itd... Ali sve mi koje smo majke prolazimo kroz manje-više iste situacije, to su nepospavanje noći, briga oko dece, kuće. Dani kada ste premoreni, izgledate veoma loše sa podočnjacima, sa viškom kilograma nakon porođaja, sa gomilom nedoumica u glavi. Moj posao je ipak vezan za modu, ne osećam potrebu da svaki deo života stavljam u svakom momentu na društvene mreže, niti mi vreme to dozvoljava, ali u tom trenutku sam prenela poruku da nije sve kako izgleda i da sve imamo manje-više iste probleme", kazala je ona.

