JUTJUBERU SPONZORI OTKAZALI UGOVORE ZBOG AFERE SA MALOLETNICAMA: Baka Prase ostao bez 40.000 € mesečno!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, zbog optužbi da je spopadao maloletnicu za seksualni odnos i bludne radnje ostao je bez sponzorskih ugovora, od kojih je mesečno u proseku zarađivao čak 40.000 evra.

Jutjuber je sam priznao da su saradnju s njim raskinule tri velike kompanije od kojih je dobijao veliki novac da reklamira njihove proizvode, u pitanju su mobilni telefoni, laptopovi, računari i sokovi. Sve to desilo se ovih dana, u skandalu koji je nastao kada su u javnost procurile prepiske Baka Praseta s nekoliko maloletnih devojčica, od kojih je jedna imala seks s njim u njegovom stanu. Kompanije koje su sarađivale s jutjuberom žele da se ograde od ove afere, te su svi u nekoliko dana raskinuli ugovore.

Baka je najavio tužbu protiv devojke koja je njegovu prepisku s maloletnicama objavila na društvenim mrežama. - Podneću privatnu tužbu zato što mi je ova devojka nanela materijalnu i nematerijalnu štetu. Materijalna je ta što mi sad sponzori masovno otkazuju saradnju, a nematerijalna što mi je povredila ugled i što sad preživljavam stres - rekao je između ostalog Baka Prase, objašnjavajući svojim pratiocima kako će on sve dokazati na sudu. Najavio je i krivični postupak.

Ilić je, inače, i sam pre dva dana priznao kako je pozvao tinejdžerku da dođe u njegov stan da imaju seks, pravdajući se da nije znao koliko ona zapravo ima godina. Navodno, ona mu je pre dolaska rekla da je 2002. godište, a njena drugarica 2003, ali se kasnije ispostavilo da su mlađe za po dve godine.

- Kupamo se, blejimo, ja sam ubeđen da je ona 2002. godište. Ja je odvedem gore, imamo seks, završim, i to je to. Ova druga je bila u bazenu. One su me smarale da se slikamo, ja nisam želeo. Blejali smo privatno, želeo sam malo privatnosti. Ne želim da govorim sa kime spavam - izjavio je Bogdan. On je takođe u poslednjem obraćanju rekao da su devojke koje su s njim te večeri bile u stanu "na keca želele da spavaju s njim jer je popularan". Branio se time da je "muško" i da je, kako je rekao, "logično da će spavati s devojkom ukoliko ona to želi".

- Spavam s devojkama od 18 do 38 jer mi se može. Muško sam, želim sad da se iživim, pa kad nađem pravu, da se smirim. Neću da se pravdam zbog toga što uživam - izjavio je on.

Osim toga što ubuduće neće zarađivati od sponzorstava 40.000 evra mesečno, Baka Prase dobijaće i manje novca od Jutjuba za reklame. Do sada je taj iznos bio oko 3.500 evra, ali zbog smanjenja obima marketinga usled pandemije koronavirusa na društvenim mrežama, procenjuje se da svi jutjuberi dobijaju tek trećinu para, dakle, u njegovom slučaju oko 1.150 evra. Ilić juče nije odgovorio na našu poruku.

