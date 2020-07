SEĆATE LI SE OVE PEVAČICE? Bila je rijalitija zvezda, šuškalo se da je glumici preotela muža, a 1 film ju je proslavio!

Jasmina Medenica svojevremeno je bila u centru skandala zbog velike ljubavi sa Dragoslavom Lazićem, režiserom i bivšim mužem Snežane Savić.

Medenica, koja je glumila ženu čuvenog "Sekule", je bila ponosna na tu ljubav, a pričalo se da je upravo ona bila "jabuka razdora" između slavne glumice i režisera.

"Ludo sam volela samo jednog muškarca u životu. Kada smo se razišli toliko mi je bilo teško da sam poželela da odem negde i da se nikad ne vratim. Taj muškarac je bio Dragoslav Lazić, bivši suprug glumice Snežane Savić. Kada su se oni razvodili, Dragoslav i ja smo se upoznali i to je bila prava ljubavna bajka, kakvu svaka žena može samo da poželi. Uvek ću ga voleti. Živeli smo osam godina zajedno. Iz te veze i strasti su nastale sve moje uloge. On je u neku ruku bio i srećan da nije sa Snežanom jer oni to nisu imali", otkrila je Jasmina Medenica u jednom intervjuu.

foto: Printscreen/Happy

"Oni su se sudski razveli, a ja sam ga ubrzo posle toga upoznala. Ne želim da se plasira priča da sam ja rasturila njihov brak jer to nije istina", branila se Medenica od ovih navoda.

Ljubav Jasmine Medenice i Dragoslava Lazića bila je velika, tvrdi ona, ali nije istrajala zbog strasti.

Inače, Snežana Savić i Dragoslav imaju ćerku, takođe glumicu - Anitu Lazić.

Dragoslav se ponovo oženio i to 30 godina mlađom glumicom, Draganom Turkalj. Sa njom u 76. godini dobio blizance ćerku Iskru i sina Lazara.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Inače je Medenica bila i učesnica rijalitija "Farma".

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir