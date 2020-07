SUBOTIĆEVA ISKRENO O UDAJI ZA 20 GODINA STARIJEG: Ne treba mi neko kog ću šetati po beogradskim kafićima, već OVO! FOTO

Aleksandra Subotić otvorila je dušu o svom budućem suprugu Predragu Raspopoviću Peci.

"Zašto si se udala za čoveka koji je stariji od tebe, imala si da biraš na Instagramu koga hoćeš?", glasilo je pitanje, na koje je Aleksandra dala opširan odgovor:

"Još se udala nisam, ali verovatno hoću. Velike su šanse. A kada bih tražila mladoženju po Instagramu, daleko bih dogurala. Završila bih u Tadžikistanu, u haremu. Nebitno, sve se ja ovo šalim, jer mi je dosadno. Ja mnogo volim mog momka/supruga, a isto tako i on mene - godine su najmanje bitne. To što je neko mlad, ne znači da može više da te voli i da ćeš sa njim imati bolju budućnost nego s nekim starijim. Godine su samo broj, ali i životno iskustvo - a meni treba muškarac koji će me voditi kroz život, a ne ja njega šetati za ruku, kroz beogradske kafiće", rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir