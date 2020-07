MARKU JE SLOBA I DALJE RAK-RANA! BRUTALNO GA NAPAO! On je agresivac, Lunu bi UBIO OD BATINA, ne bi se ona provela s njim

Sloba Radanović je ušao u Zadrugu kako bi finalistima priredio nezaboravnu zabavu, a Marko Miljković, kojem očito nedostaje Luna, sve vreme je ogovarao bivšeg dečna njegove devojke.

U jednom momentu Marko je počeo čak i da se ruga Slobi i oponašao ga, a uporedio ga je i sa Mesurom.

foto: Printscreen/Magazin In

"Dobar dečko, ali mene stvarno nervira kada ne zna neko da se ponaša. Pogotovu ovde to: ,E, e, ja ne volim tu agresivu. On je bio sličan kao Mensur. Dobro, hajde da ne bude da ga nešto ogovaram. Ovo pričam jer je on bio sa Lunom. Luna bi prošla kao Mina samo u spoljnom svetu. Garantujem vam da bi bio nasilan prema njoj. Ne bi se ona lepo provela s njim. Ubio bi je od batina da su se nastavili da se svađaju između četiri zida. Hvala bogu, pa je to na vreme prekinuto. Nemam ja ništa protiv njega, ali sam video kako se dečko ponaša. On je sebe povredio milion puta kako ne bi udario Lunu, a zbog čega? Zato što ne može da kontroliše bes, a morao je samo zato što je pred kamerama. Tako isto i Mensur radi, samo on ne uspe uvek da se iskontroliše", šaputao je Marko Ivani i Stefanu.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir