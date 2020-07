BORBA MAJKE ZA ĆERKU ILI SAMO PERE SVOJ OBRAZ?! Anabela se izvinila Slobi i Kiji zbog Lune, fanovi je RAZAPELI!

Anabela Atijas, iako je govorila da neće više ulaziti u rijaliti, predomislila se i postala učesnik Zadruge kako bi se "obračunala" sa ćerkomLunom i njenim dečkom Markom Miljkovićem i isterala istinu o sebi. Majka i ćerka otpočetka nisu bili u najboljim odnosima.

Pred kraj rijalitija i samog finala, Anabela je čak prišla Slobi, koji je kao gost pevač došao u Šimanovce jer je imala potrebu da mu se izvini za sve iz prošlosti, budući da je njega nazivala "balvanom" i krivila za sve sto joj se desilo sa ćerkom Lunom u prvoj Zadruzi.

"Došla sam ovde da isteram sve boli iz sebe, a Sloba mi je najmanje zla naneo. Bila je to ljubav između njega i Lune, ja tu ne mogu ništa, videlo se", rekla je Anabela pa dodala:

"Imala sam potrebu da mu se izvinim za sve, on mi je rekao: daj, opušteno drži se. Imam potrebu da zaokružim to sve, da se oprostim sa duhovima prošlosti. Ne želim nikome nikakvo zlo, ni njemu ne zameram ništa. Luna je bila iskrena u tome i to je sve. Potrebno mi je ovo, srela sami Kiju i Slobu, sve sam ih srela, pokazao je svako lice koje je hteo", rekla je Anabela.

Osvrnula na to da su njen bivši suprug Gagi Đogani i sadašnji zet Marko Miljković, prema kome gaji jasan animozitet, u odnosu na druge pokazali svoje pravo lice.

"Samo želela da me priznaju kao majku, kao ženu, kao nečiju ćerku, ceo život sam se borila. I oni su imali priliku da pokaru svoje lice i videlo se ko su oni", kroz suze je pričala Anabela, i otkrila da, iako je u javnosti uvek pravdala ćerkino ponašanje, njeno mišljenje u četiri zida je zapravo bilo drugačije.

"Nikada nisam bila samo za Lunu. Kod kuće sam umela da patim i za Kijom i za Slobom, samo što nisam bila u stanju da to izgovorim, jer sam štitila svoje dete. Nisam mislila da je ispravno da Luna bude sa oženjenim, ali u tom momentu sam osećala da se stvarno vole i želela da zaštitim svoje dete. Ja se nisam prala od toga kao roditelj, ja preuzimam na sebe svoje greške, ali ne može Luna da kaže da sam je ja to naučila - da bude sa zauzetim. Braneći svoje dete, načinila sam loše poteze, ali nije mi bila loša namera. Sve što sam loše izgovorila imam potrebu da se zbog toga izvinim ljudima".

Ove Anabeline reči navele su fanove rijalitija da uđu tu u pravu debatu, pa dok je jedni štite, drugi poručuju da je konačno pokazala kako je iskoristila Lunu da bi ona ispala žrtva.

"Velika majka se izvinjava za šta čoveku koji joj je prodao dete, zbog koga joj je ćerka patila, ali isti su sad je i ta majka ćerku prodala"; "Većeg ološa od Anabele nema, kome se ona izvinjava? Ima li obraza? A ovamo pesničiki vređa Marka koji drži ćerku kao malo vode na dlanu"; "Najveći neprijatelj svojoj ćerki je ova Anabela. Da budeš prijatelj i izviniš se dušmanima svoje ćerke... Neviđeno, zgrožena sam, sramota. Bravo majko, izvini se svim neprijateljima svog deteta", samo su neki od kritika na račun Anabelinog ponašanja, dok oni koji brane Atijasovu poručuju:

"Ona je bila prva na frontu da zaštiti svoje dete i zbog toga primala mnoge udarce. Ima pravo da zatvori ta vrata i izbaci iz sebe sve što je muči. Kao da i vi ne biste skakali u vatru za svoje dete! - pravdali su pevačicu njeni fanovi.

