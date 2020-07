ROŠTILJDŽIJA! SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ OKRENUO NOVI LIST: Zaposlio se u ćevabdžinici, a evo šta sad kažu za njega!

Naslednik Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović promenio je život iz korena. Pevačicin sin, koji se izlečio od alkoholizma, nakon povratka iz Amerike zaposlio se u jednoj ćevabdžinici u Beogradu, gde radi punom parom.

Gazda ugostiteljskog objekta mu je pomogao da ispeče zanat i sada radi s voljom i elanom. Mesi somune i zna sve poslove oko roštilja i pekarski zanat. Prema rečima našeg izvora, Marko je imao teško životno razdoblje, platio je svaku svoju grešku, ali je sada na pravom koloseku. I majka Snežana, koja je mnogo propatila, konačno je ponosna na njega.

Pozvali smo Marka, koji je žurio na posao, pa nam je samo kratko odgovorio. - Svaki čovek pogreši, pa tako i ja. Međutim, hvala bogu, imao sam prijatelje koji su mi pomogli da se vratim na pravi put. Hvala porodici Šekularac. Ja se ne stidim posla koji radim. Pošteno zarađujem za život i porodicu. Iako sam mnogo grešio, majka je uvek bila uz mene. I sada me podržava, priča mi, savetuje i njoj sam najviše dužan za sve. Greške su tu da se isprave i nadam se da više nikad neću biti u situaciji u kojoj sam bio. Važno je ići pravim putem. Život je jedan, nema reprizu, ja sam naučio mnogo na svojim grešakama i sada idemo napred - rekao je Marko za Kurir. Podsetimo, tokom vanrednog stanja Marko je svakog dana nosio hranu Lepi Lukić.

- Marko je divan dečko. On mi se od svih sada najviše našao. Znam da je Snežana imala pre probleme s njim. Neću da ulazim u to, ali vidim da je on dobar i odgovoran dečko. Radi u jednom restoranu na Belim vodama, u blizini mog stana. Živi smo ljudi, ako je pre bio loš, ne mora da znači da će opet biti. Svi imamo drugu šansu u životu. Snežana je takva žena da ja nemam reči. Zaslužuje da budu srećni, da funkcionišu kao majka i sin, jer znam koliko je osetljiva kad je on u pitanju. Znam koliko se davala i mučila da ga izvuče iz cele situacije i da reši sve probleme - rekla je tada Lepa.

