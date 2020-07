OSTAVITE LUNU NA MIRU, UBIĆETE JE! Gastoz otkrio sve detalje šta je Đoganijeva radila kod njega u stanu!

Nenad Sinđelić Gastoz, posle priča da je bio sa Lunom Đogani koje su uticale na njen odnos sa Markom, otkrio je šta misli o Luni i svemu što se šuška o njima.

"Stalno je dolazilo do mene kada me spominju u "Zadruzi". Ma koje su to gluposti oko mene i Lune, nije bila ona kod mene u stanu onako kako vi to zamišljate, ali naravno da je bila i to ne sama nego sa Đeksonom. Čuo sam i neke priče za pominjanje nekog toaleta pa me zanima gde su ti snimci?! Meni je žao ljudi, vi ćete da ubijete tu devojku sa ovim pričama i ludostima, stvarno mi je žao", rekao je Gastoz u "Detoxic",

