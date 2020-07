ČUVALA SAM KOZE, NOSILA DŽAKOVE, ZIDALA, KOPALA! Milica Dabović skroz iskrena: Muškarci su mi uzeli sve što sam ZARADILA

Košarkašica Milica Dabović ne krije da u posledenje vreme ima problema sa finansijama, a pošto sama izdržava sina odlučila je da nabavi novac, te tako rasporodaje svoje stvari na Instagramu.

- Od februara sam bez stalnog angažmana i redovnih prihoda. To je privremena situacija, dok ne prođe ova korona-kriza. Na jesen će, sigurna sam, sve biti drugačije i bolje. Ipak, do tada treba plaćati dažbine, kupovati hranu, mleko za Stefana... Nemam čega da se stidim. Borac sam. Nikada nisam bežala od posla: čuvala sam koze, nosila džakove cementa od 50 kila, zidala, kopala... Ako zatreba, sve to ću raditi ponovo, ali nije dotle došlo. Najleše je reći ja sam svome sinu i Tata i Mama lepše zvuči nego "samohrana majka" - izjavila je Milica Dabović.

Ona je otkrila i da je zbog muškaraca sve prokockala.

"Zarađivala sam dovoljno novca da sebi kupim stanove, automobile i danas da mogu da izdržavam porodicu. Sada je situacija drugačija, dozvolila sam da mi muškarci uzmu sve što sam zaradila do sada. Ali ja uvek kažem - dolaze neki bolji dani", otkrila je bivša košarkašica.

