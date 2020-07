U PLANU NAM JE SVADBA! Ana ima velike planove, a evo kako kometariše Lunu, Marka i Anabelu: Stalno su pravili PROBLEME!

Sada već bivša zadrugarka Ana Korać svojim učešćem u “Zadruzi 3” ostavila je prepoznatljiv pečat svojim razmiricama, ljubavi sa Davidom Dragojevićem, ali i o burnoj prošlosti sa rijaliti kolegom Markom Janjuševićem Janjušem. Kako sama otkriva zadovoljna je svojim učešćem, iako nije završila u finalu kao što je to bio slučaj prošle godine u isto vreme.

" Prezadovoljna sam svojim učešćem, ali možda i više od toga kako sam planirala na početku kada sam ulazila u rijaliti. Nisam ni u jednom trenutku razmišljala o finalu, bilo mi je bitno samo da izađem normalna i bez jedne greške koju bih napravila u okviru treće sezone. Smatram da sam u tome uspela, a utisci su naravno nikada bolji" govori Ana i dodaje da je najviše pred izlazak razmišljala o njenom vereniku Davidu Dragojeviću.

"O Davidu sam svakodnevno razmišljala. Kroz misli mi je stalno prolazilo gde je on, šta radi, kako je, sa kim je. Na kraju svega opravdao je sve to, jer je dečko za primer. Dodala bih i to da je on kao iz leksikona. Nisam mogla nijednu zamerku da mu nađem, to je dečko za poželeti kod svake devojke" kroz osmeh govori Koraćeva i ističe da David i ona planiraju svadbu.

"Naravno da nam je u planu svadba. Čim završimo nešto što imamo na poslovnom planu sledi proslava za sve ljude koje volimo" kaže Ana.

Porodica Đogani jedna je od najkomentarisanijih u okviru rijalitija „Zadruga 3“, te je i Koraćeva po tom pitanju imala svoje mišljenje. Ona smatra da se Luna i Marko i te kako vole, iako preko malih ekrana situacija možda izgleda drugačije.

"Znam da se Luna i Marko vole, među njima i te kako ljubavi. Možda deluje drugačije, ali zapravo nije. Žao mi je Anabele i Luna što su imale takav odnos kao majka i ćerka. Stalno su se svađale pred kamerama i pravile probleme. Iako je tu bilo svega, pamtim ih kao najbolje drugarice i nadam se da će sve biti kako treba kada svi oni napuste rijaliti" ističe bivša zadrugarka, koja zaklujuče da niko od rijaliti igrača nije uspeo da je razočara.

"Iskreno niko specijalno me nije povredio, jer sam gledala da se tokom učešća ne vezujem ni za koga. Stari prijatelji su i dalje tu za mene, tako da je sve na svom mestu. Bolje ne može da bude u ovom trenutku" govori Ana, koja smatra da će ovogodišnji pobednici biti Marko ili Mensur.

"Neko od njih dvojice će biti pobednik sigurno, samo ćemo videti ko. Oni važe za favorite" kroz osmeh kaže Koraćeva, koja ne planira da uđe u „Zadrugu 4“, dok kao najgori momenat u rijalitiju navodi vređanje porodice.

" Najteže i najgore mi je u rijalitiju palo to kada je David izašao i kada su mi vređali porodicu" zaključuje je Ana Korać.

