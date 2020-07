ČUDNO MI JE ŠTO SE IZVINILA SLOBI, MARKO JE U PRAVU! Matora oštro osudila Anabelin potez, pa oplela po Radanoviću! VIDEO

Jovana Tomić Matora je prokomentarisala to što se Anabela Atijas izvinila Slobi Radanoviću.

"Lepo je kad neko kaže izvini, ali ne znam što se izvinila Slobi. Marko je malo u pravu za to (što joj je prebacio). Malo mi je čudno, kao, izvinjavaš se Slobi" začudila se Jovana.

"Čini mi se da je rešila da olakša dušu, zato se izvinila" dodao je Mateja.

"Ukapirala sam o čemu se radi, zaista jeste Anabela prišla svima za koje je mislila da se ogrešila, i meni i Mići. A to za Slobu, lepo ako je osetila, ali moje mišljenje o Slobi se izmenilo na kraju Zadruge 1, to je čovek koji je usr*o i Kiju i Lunu. Mazao je oči i jednoj i drugoj. Ne vidim potrebu da mu se izvinjava. Cepanje ne želim ni da komentarišem, mogu da se ne vole Marko i Anabela, ali treba da se poštuju, ali to je između njih "dodala je Matora.

