TAD MI JE SAMO SINULO! NIJE ME IZDALA INTUICIJA: Mijatovićeva otkrila šta se desilo dok je bila sa dečkom u restoranu!

Vanja Mijatović, koja je na sva usta hvalila svog verenika i priznala da nije zahtevan, da joj ne traži mane, te da mu ne smeta ni onda kada ona nije najbolja verzija sebe.

Pevačica je pokazala i prsten i ispričala kako se sve dogodilo.

"Mom vereniku ne smeta ni kad se ugojim, ni ništa", priznala je Vanja.

"Pre jedno mesec dana smo se verili, za našu godišnjicu. Nije kleknuo, niti sam ja tip koji to voli, hteo je prosto samo da me iznenadi i da to bude lepo i prijatno. Bilo je to u grčkom restoranu, prvo je izvadio narukvicu... Ja sam nešto kao naslutila, ali kada je izvadio narukvicu rekla sam: "Ne, umislila si da je prsten", i onda mi je rekao: "Zažmuri, imam još jedan poklon" i onda se to desilo. Bilo je kao u filmovima, častili smo ceo restoran pićem, došli su da nazdrave, aplaudirali su... Mnogo lepo, stvarno", prisetila se Vanja u emisiji "Magazin IN", pa dodala:

"Ja sam inače fan crne boje, ali taj dan sam obukla belo, baš sve u belo, i samo mi je nešto sinulo, pomislila sam na to... Nije me izdala intuicija."

