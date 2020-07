MIKI MEĆAVA UŽIVO SE JAVIO IZ BOLNICE, TU JE VEĆ 12 DANA: Počeo sam da pljujem krv! Ovako se bori sa virusom

Milan Obradović (Miki Mećava) uživo se uključio iz bolnice i tom prilikom otkrio kakvo je sada njegovo stanje nakon što je saznao da je zaražen korona virusom.

Miki kaže da je mnogo bolje poslednja tri dana, kao i da je već 12 dana u bolnici.

"Krenuo sam do Prokuplja i mislio sam da me je malo uhvatio vetar. Međutim ne. Krenula je temperatura, amplituda je bila 37, pa je čak išla do 39.5. Imao sam velike groznice. Javio sam se u kovid ambulantu, a rezultati su pokazivali da sam negativan. Uradio sam i rendgen pluća, gde je pokazano da su mi i pluća čista. Mora da se uradi skener, a ne rendgen i tada sam shvatio da su mi pluća zaražena", izjavio je Miki Mećava koji je potvrdio da se sve vreme pazio.

"Toliko sam se dobro čuvao, otkazao sam tezge, bio sam na selu. Samo znam da je ovaj virus toliko opasan, imao sam upalu pluća nekoliko puta u životu. Sada ništa ne osećam koliko me bole pluća. Počeo sam krv da ispljuvavam. Ovde je sve puno u bolnici, zahvalio bih se zdravstvenim radnicima", zaključio je pevač u "Premijeri".

