ZLO JE ZLO, NIKAD GA NEMOJTE PODRŽAVATI: Anabela Atijas se uključila UŽIVO! Ćerka Blankica NIJE DOBRO, evo zbog čega!

Anabela Atijas osvojila je četvrto mesto u rijalitiju, zbog čega je bila vidno razočarana.

Pevačica je rešila da se uključi uživo na Instagramu i otkrije kako se oseća, pa i šta joj kaže porodica.

"Dobro sam, presrećna sam što sam u svojoj kući. Malo sam se nasekirala, Blankica mi ima temperaturu. Dobila je herpes. Izašla sam mirna, srećna, osetila sam sve što ste mi slali. Ovo je za mene bila teška priča, koju sam očigledno morala da preživim, da bih bila bolje. Zaslužila sam da živim život bez trauma. Ovo je bio jedini način da to sebi ostvarim, nadam se da me razumete. Nemojte da sudite, jer niste bili u mojoj koži. Ne želim da se bavim ljudima koji podržavaju nešto što ja ne podržavam. Neću da ćutim, neću da hranim zlo, jedino priznajem vas koji me razumeju", rekla je prvo Atijasova.

"Nisam igrala nikakav rijaliti, osećala sam se kako sam se osećala. Tako je kako je, to je moja surova realnost. Znam da vas ima, vi koji ste "poginuli" za mene. Drago mi je da se polako vraćam svom životu, jedno vreme ću biti prezauzeta, znate kako to ide, moraću. Jedva sam uključila Instagram, zaboravila sam kako se to radi, pomažu mi moji! (smeh) Hvala na podršci, biće vremena da objašnjavam neke stvari, mada mislim da su svi sve videli", dodala je.

"Ne stidim se sebe ni svojih postupaka. Imam pravo da se fokusiram na ono što me čini srećnom. Nemojte nikad da ćutite pred istinom. Ljudi na kraju urade samo ono što je dobro za njihovu zadnjicu. Zlo je zlo, nemojte ga podržati nikada. Širite ljubav. Volim vas, hvala vam. Da vam se sve vrati, i ljubav i poljupci. Čestitam Ivi, ona mi je mnogo značila. Mića mi je dao mnogo podrške i ljubavi. Stefan isto. Tarinjo moj, moja devojčica. Ko razume šta sam htela razume, ko ne žao mi je", kazala je na kraju Anabela.

