DANAS UZIMA 5.000 € PO TEZGI, A NADNIČAO ZA 25! Sloba Radanović: Nisam čekao da mi daju novac, radio sam teške poslove!

Sloba Radanović je sada uspešan pevač koji zarađuje i do 5.000 evra po nastupu, ali nekada je morao mnogo da se muči da bi imao za džeparac. Pre nego što je uplovio u estradne vode, pevač je radio za nadnicu u voćnjacima, ali i teške fizičke poslove. To je bivši zadrugar otkrio na društvenim mrežama jer je bio razočaran činjenicom da je sada teško naći radnike koji će raditi za nadnicu.

- Sestra mog druga već nekoliko dana pokušava da nađe četiri berača malina za dnevnicu od 25 evra i niko neće - napisao je Radanović na Tviteru, a potom se osvrnuo na to kako je on zarađivao:

- Ja sam kao klinac za džeparac brao višnje, jabuke, istovarao šlepere sa cementom i ugljem, visio po ceo dan sa limarima na limenom krovu, na plus 40, i teglio limene ploče i cigle. Ovaj njegov tivit naišao je na mnogo negativnih komentara.

- Trebalo je da ostaneš tamo... To sa cementom ti ide bolje od mikrofona, zahvali se Kiji, još bi to radio da te nije odvela u Beograd, nisi hteo za 50 evra da pevaš, bilo te sramota, tripovao da si zvezda, sve znamo. Međutim, Sloba se ne obazire na komentare na Tviteru, već u razgovoru za Kurir otkriva kako i koliko je zarađivao za život.

- Odrastao sam u radničkoj porodici. Odmalena sam imao svest da treba da pomognem roditeljima i doprinesem porodičnom budžetu. Stvarno me nije bilo sramota da radim bilo koji posao. Kao što sam rekao, od radova po voćnjacima, sa zidarima i limarima, istovarao sam i tovario džakove, ugalj, drva. Ma radio sam sve i svašta. Preko puta naše kuće bilo je stovarište i uvek je stizalo nešto od materijala. To su bile dnevnice od 1.000 do 3.000 dinara, ali kad ti kao klinac uzmeš za nekoliko dana desetak hiljada, nije to delovalo baš malo - rekao je Sloba i dodao:

- Bilo je od tih para i da se napuni frižider i da se ode s drugarima na sladoled, piće, bilo je za užinu, nekad i za patike, garderobu, ali, sve u svemu, bilo je bolje nego da sam čekao na roditelje, kojima nije bilo lako. Kada ideš u školu, uvek nešto novo treba, ako usput još nešto treniraš, opet i tu ima izdataka. Bio sam ponosan kad zaradim, bilo da je to 500 ili 5.000 dinara. A danas sam ponosan što sam tako odgojen i vaspitan. Kasnije, kada je krenuo fakultet, radio sam obezbeđenje vikendom. Nakon toga sam počeo da pevam. Od nule sam bukvalno krenuo. Bog ti da neki putokaz i pošalje te u pravom smeru - završava Sloba.

Lepa Brena Bebisiterka Najpoznatija dadilja u našoj zemlji je Lepa Brena, koja je čuvala Anu Štajdohar! Kada je došla na studije u Beograd, buduća jugoslovenska zvezda bila je siromašna, pa je gledala da zaradi džeparac i olakša roditeljima, te se prihvatila i posla bebisiterke kod bračnog para Štajdohar, kod kojih je iznajmila stan. foto: Printscreen/Instagram Bajaga Prodavao ešarpe Momčilo Bajagić Bajaga prodavao je ešarpe. - Sećam se da smo kupili onu veštačku kinesku svilu, da smo je farbali u crno i prodavali u Knez Mihailovoj kao ešarpe. Te ešarpe su izgledale fenomenalno kada se ofarbaju i ispeglaju, ali čim ih staviš, to se izgužva i ne liči ni na šta - rekao je on. foto: Damir Dervišagić Milan Stanković Medicinski tehničar Milan Stanković je po završetku srednje medicinske škole radio u obrenovačkom Domu zdravlja na odeljenju dijalize, gde je bio jedan od omiljenih tehničara. Pevač je u brojnim intervjuima pričao kako se divi medicinskim radnicima i ponosan je na rođenu sestru, koja se tim pozivom bavi. foto: Dragana Udovičić

