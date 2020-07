SVOJ ROĐENDAN NE SLAVI, ALI NJEN NE PROPUŠTA! Ovako je Karamela ulepšao ženi dan! (FOTO)

Goran Stojićević Karamela sa suprugom Milicom uživa u braku od 2005. godine. Iako detalje svoje privatnosti uglavnom čuva daleko od znatiželjnih pogleda, ovaj ženin rođendan obeležio je i fotkama na Instagramu.

"Srećan ti rođendan, ljubavi moja", potpisao je on svoj stori, te pokazao delić atmosfere sa proslave.

Inače, Karamela i te kako čuva svoju privatnost. Posle venčanja se, navodno, samo jednom oglasio za javnost i to ističući da proslave generalno - ne voli.

"Inače ne volim klasične svadbe. Ma, uopšte ne volim svadbe, niti sam pristajao da pevam na njima, niti ću ikada. Ne volim ni ispraćaje, sahrane, rođendane (čak ni svoj)... Ja sam specifičan, nisam u klišeu, nisam kao ostali narod. Uvek sam voleo da se razlikujem od ljudi", svojevremeno je rekao on, prenose domaći mediji.

Tih dana, inače, mnogi su pisali da su iznenađeni večanjem jer se otkada se pojavio na estradnom nebu pričalo da je naklonjen istom polu.

"Sigurno se nisam venčao da bih demantovao takve glupe priče! Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci... Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. I čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć", rekao je on jednom prilikom.

Ime njegove supruge sledeći put u medijima bilo je spomenuto 2016. godine, kada je spasla život svom suprugu koji je doživeo srčani udar.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Zorana Jevtić

Kurir