LUKA PLAĆA SOFIJIN POROĐAJ U MADRIDU 25.000 €! Rezervisali apartman u ELITNOJ klinici, manekenka UZBUĐENA!

Sofija Milošević i Luka Jović ne odustaju od toga da njihov naslednik dođe na svet van granica Srbije, pa su, umesto prvobitne želje da to bude Njujork, odlučili da se porođaj obavi u Madridu.

Kako saznajemo, ona je planirala da tokom jula otputuje u Ameriku, gde je htela da se porodi u septembru, ali je zbog pandemije koronavirusa morala da promeni planove.

S obzirom na to da Luka živi u Madridu, odmah su našli drugo rešenje, da se beba rodi u tom španskom gradu. Tako će se njemu ostvariti želja da bude uz devojku dok na svet bude donosila njegovo drugo, a njihovo prvo zajedničko dete.

foto: Instagram

Luka se raspitivao kod saigrača iz kluba gde je najbolje da se rodi beba i oni su ga uputili u jednu tamošnju privatnu kliniku, na kojoj su se porodile mnoge supruge fudbalera, ali i druge žene iz visokog društva. Njegov predlog o toj klinici dopao se Sofiji, pa su već rezervisali termin.

Fudbaler nije pitao za cenu, daće koliko god bude trebalo samo da Sofija i beba imaju najbolji tretman, a kako smo saznali, u pitanju je suma od oko 25.000 evra.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, sam porođaj nije toliko skup, nešto više od 4.000 evra, ali to je cena same intervencije, dok se sve ostalo dodatno plaća. Svaki dan boravka na klinici košta oko 2.000, plus ako trudnica želi da bude u apartmanu, koji košta oko 5.000 dnevno.

Naravno, Luka i Sofija su rezervisali apartman. Plaća se i anestezija, prisustvo oca, njegov boravak u apartmanu, muzika za vreme porođaja, babica koja obučava novopečene mame kako da doje bebu, povijaju je, a postoji mogućnost i da dolazi u prvim danima i kod njih kući da pomogne. Miloševićka je odmah po otvaranju granica otputovala kod Luke u Madrid, gde održava trudnoću i priprema se za njihov najradosniji dan. Oni koji je poznaju kažu da je uzbuđena, da joj se sreća vidi u očima i da nema tremu od porođaja.

foto: Profimedia, Damir Dervišagić

Luki će beba biti drugo dete i on je već iskusan u roditeljstvu, što Sofiji mnogo znači. Ipak, imaće pomoć svojih bližnjih, jer će neko od njihovih roditelja doći u Madrid posle Sofijinog porođaja. Miloševićka do zaključenja broja nije odgovarala na naše pozive.

foto: Kurir

Ivan Ercegovčević/ foto: Profimedia

