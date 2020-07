LUNA I GAGI SU ĆUTALI DOK ME MARKO UDARAO TAMO GDE NAJVIŠE BOLI! ANABELA ATIJAS OTVORENO: Evo šta zamera najbližima!

Dok je Anabela Atijas u "Zadruzi" u nekoliko navrata spominjala braću i sestre bivšeg supruga, Gagijeva sestra Nađa nije sedela skrštenih ruku, pa joj je žestoko odgovarala.

Tako je Gagijeva sestra optužila Anabelu da je loša majka koja manipuliše i maltretira svoju decu, a pevačica otkrila šta misli o tome.

"Ne želim ništa da kažem ružno o Nađi jer je ona tetka mojim ćerkama. Sama je birala da na prljav način brani svoju porodicu. I ja sam nečije dete, pa se niko iz moje porodice nije oglasio da vređa Gagija. Moja porodica se vodi time da nemaju prava da pljuju po tuđoj deci. Postoje ljudi koji znaju šta je dostojanstvo, a Nađa Đogani nije jedna od njih", navodi Atijasova, koja ne krije da nema dobro mišljenje ni o ostalim članovima porodice Đogani. Međutim, osim Nađe, Anabelu kao majku u Zadruzi često je kritikovao i Marko Miljković.

"Ne samo da sam doživela da budem nazivana lošom majkom koja svojoj deci ne misli dobro, nego su Luna i Gagi ćutali dok me je Marko udarao tamo gde me najviše boli. Moje padanje na kolena i jecaji su pokazatelj moje nemoći da se izborim s velikim bolom. Nikada me nije bolela istina već neistina, a najveća laž na svetu je da sam loša majka", kaže pevačica koja je ipak oprostila ćerki sve teške reči i sukobe:

"Radila sam sve za svoju decu. Luna i Gagi su to podržali i prećutali svaku kritiku upućenu meni. Tom istom Gagiju sam bila majka, a kamoli svojoj deci. Ipak, oprostila sam Luni jer ne bih mogla da živim s tim da joj stvaram teret i osećaj da nema mamu pored sebe."

Anabela je otkrila i svoje dalje planove.

"Imam potrebu da se izolujem i želju da porodici nadoknadim svu pozitivnu energiju koju sam im odnela. Andrej nas je spajao sve vreme i želeo da porodica bude na okupu. Krivo mi je što je izostala zahvalnost onih kojima je najviše pomogao. Umorila sam se od osećaja da moram da vodim borbe, isplakala sam sve suze ovog sveta i više ne želim da hranim zlo oko sebe", zaključuje Anabela.

