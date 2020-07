MIKI MEĆAVA ZARAŽEN KORONOM POBEGAO IZ BOLNICE! Ako je nekog zarazio, čeka ga siguran ZATVOR! Evo koliko godina robije

Pevač Milan Obradović (58), zvani Miki Mećava, koji je pobegao ponedeljak iz kovid bolnice "Arena" gde je smešten zbog korona virusa, mogao bi da se suoči sa višegodišnjom kaznom zatvora zbog neodgovornog i bahatog ponašanja, a ukoliko se dokaže da je njegovim bekstvom direktno dovedeno u pitanje zdravlje druge osobe, iza rešetaka bi mogao da provede i do 12 godina!

Bahati pevač napustio je bolnicu "Arena" u ponedeljak oko 18.30 i to pritom ne noseći na sebi nikakvu zaštitnu opremu. Policija je odmah krenula u potregu za njim, a on je kasnije u razgovoru sa medijima, objasnio kako nikome "neće da se pravda" i da ga "ne zanima", te da mu je u bolnici smetala prašina i da se osećao bolje.

Osim sebičnog i bahatog ponašanja koje je Obradović, Miki Mećava, pokazao ovakvim postupkom, čini se kao da je zaboravio da je nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije krivično delo do tančina opisano u Krivičnom zakoniku i da bi njegovim kršenjem mogao snositi ozbiljne posledice.

- U konkretnom slučaju, ukoliko je tačno da je lice za koje se utvrdilo da je obolelo od zarazne bolesti, i to bolesti gde je doneta odluka da je u toku pandemija, pa to lice napusti posebnu bolnicu za lečenje ljudi obolelih od te zarazne bolesti, lice je izvršilo krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili zatvor do tri godine jer je na taj način postupilo suprotno naredbama i propisima kojima se određuju mere za suzbijanje ili sprečavanje te bolesti - objašnjava za "Blic" beogradski advokat Nebojša Perović.

Ako bi se dokazalo da je Obradović svojim postupcima ugrozio neku drugu osobu i zarazio je virusom koji mu je potvrđen, usledila bi mu stroža kazna, objašnjava advokat.

- Lica koja su bila smeštena u kovid bolnice, su ujedno bila i izolovana, te im nije bilo dozvoljeno da dođu u kontakt sa drugim licima ili da napuste kovid bolnicu. Pored ove radnje, ukoliko se utvrdi da lice koje je napustilo kovid bolnicu nakon toga trećem licu prenelo zaraznu bolest, počev od člana porodice pa nadalje, može se kazniti zatvorom do tri godine. Dakle, u ovoj konkretnoj radnji postoji izvršenje dva krivična dela, za koje se izriču različite kazne ali se u presudi određuje jedinstvena kazna spajanjem te dve kazne - objašnjava Perović.

Ukoliko se, međutim, dokaže da je Obradović preneo korona virus drugoj osobi i da su usled toga izazvane ozbiljne posledice po zdravlje te osobe, i za to će biti dodatno kažnjen.

- U slučaju da neko zaraženo lice prenese zaraznu bolest drugome, te da taj usled te zarazne bolesti, u ovom slučaju kovida 19, bude teško obolelo ili zdravlje bude teško narušeno, onda će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ukoliko prenošenjem zarazne bolesti, a pritom to lice mora da zna da je zaraženo, što jeste u ovom slučaju, te prenošenjem bolesti nastupi smrt jednog ili ne daj bože više lica, onda će se učinilac kazniti zatvorom od dve do 12 godina - podvlači Perović.

Pošto je u bekstvu, objašnjava advokat, a izvršio je krivično delo, postoji osnovanost da mu se odredi pritvor jer je nedostupan nadležnim organima, što se može učiniti u posebnoj zatvorskoj jedinici ukoliko za to postoje uslovi.

Podsećamo Miki Mećava je juče pobegao iz kovid bolnice "Arena" oko 18.30 časova u koju je, inače, došao nakon što se lečio na Infektivnoj klinici od korone i iz Arene je otišao uprkos tome što su ga i vojni lekari, kako je sam priznao, savetovali da ne ide.

- Hteo sam na svoju inicijativu da dođem kući, u samoizolaciju. Popričao sam sa doktorima, neki vojni lekar se nije složio da idem sam. Nisam mogao da ostanem, da mi zdravlje bude ugroženo. Osećam se bolje, ne najbolje. I dalje imam zamor, ali poslednjih dana nemam temperaturu. Neću da se pravdam, ne zanima me. Postoji samoinicijativno dolaženje, i isto tako odlaženje - kazao je Miki za "Blic", a na pitanje da nam pošalje otpusnu listu za napuštanje bolnice odbio je.

Miki je u "Premijera" otkrio da se poslednja dva, tri dana oseća bolje i da je ležao 12 dana u bolnici.

"Krenuo sam do Prokuplja i mislio sam da me je malo uhvatio vetar. Međutim ne. Krenula je temperatura, amplituda je bila 37, pa je čak išla do 39,5. Imao sam velike groznice. Javio sam se u kovid ambulantu, a rezultati su pokazivali da sam negativan. Uradio sam i rendgen pluća, gde je pokazano da su mi i pluća čista. Mora da se uradi skener, a ne rendgen i tada sam shvatio da su mi pluća zaražena",rekao je Miki Mećava o počecima bolesti.

