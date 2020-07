KIJA KOCKAR ŽESTOKO ODGOVORILA Gradonačelniku Leskovca: Tučeš ženu, a mene optužuješ da kijam na narod

Kija Kockar žestoko je odgovorila gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću na optužbe da je ona između ostalog krivac za širenje virusa Covid 19 jer je prošlog vikenda imala koncert u tom gradu.

- Ne znam coveka ali vidim mediji znaju i to da je osudjen za prebijanje supruge uz pretnju pištolja, da postoje optužbe da vrsi represiju nad ženskom radnom snagom. Sve sam to pročitala u novinama i po portalima, čovek mi je zaista nepoznat. Ako je to tačno, zašto je neko ko je osuđen za takvo brutalno nasilje uopšte na takvoj funkciji? Podsetimo se da je u skoro isto vreme bilo slavlje njegove stranke gde je on “glavna zvezda “čemu svedoče snimci na YouTube-u i članak u pojedinim medijima. Ali mora da se neko okrivi? Nije problem. Ali ne da se diskriminišem ja kao osoba gde je on naveo na sednici: “ Kija Kockar, samo ime govori kakva je to osoba”. Inače, Kockar je moje prezime. Kija je nadimak, možda je čovek mislio da kijam na narod. Pitajte ga - kaže Kija za Kurir i nastavila:

- A sad najozbiljnije da stavimo tačku sa moje strane: Klub je radio po propisima, čak je i policija ispred dezurala, moj tim kao i ja smo negativni na Covid 19, da je bilo problema, sigurna sam da bi komunalna policija zatvorila klub. Nakon tog vikenda, dosli su drugi vikendi gde su radili klubovi sirom Srbije jer im je od strane Vlade dozvoljeno. Kad je bio totalni karantin,to su svi poštovali. Posle je Vlada dozvolila. Tu smo stavili tačku. E, sad otvorimo slučaj slavlja ispred stranke sve sa trubacima i kako jedan gradonacelnik divnog Leskovca diskriminise mene kao osobu na osnovu mog nadimka i prezimena i kako mene kao osobu direktno optužuje za ozbiljnu stvar a to je zarazavanje hiljade i hiljade ljudi jednog grada, za virus koji je smrtonosan? Postoje institucije koje će da se pozabave tim, a neka se njegova stranka pozabavi sa tim njegovim izjavama i zašto su napisani oni članci o njemu - zaključila je ona.

