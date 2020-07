POSLE DRAME SA OČUHOM OGLASILA SE LUNA ĐOGANI! Katastrofa što je sve tako ispalo: Otvorila dušu pa otkrila PRAVU ISTINU!

Luna Đogani napravila je pravu buru u javnosti pošto je pre nekoliko meseci u jeku rasprave sa majkom u "Zadruzi 3" izjavila da ju je Andrej Atijas "pipkao". Međutim, pošto je za to saznala po odlasku sa rijaliti imanja u Šimanovcima, nije joj bilo dobro.

Kako je istakla, ona je zapravo rekla "zivkao", pa se to loše protumačilo, zbog čega joj je veoma žao.

"Ja nisam rekla 'pipkanje' nego 'zivkanje', ali je ispalo kao da sam rekla ovo prvo. Katastrofa je što je sve tako ispalo. Daleko od toga. Andrej i ja smo oduvek imali savršen odnos. On me gleda kao svoje dete. Mnogo mi je teško što se uopšte dovelo u pitanje tako nešto. Ovim putem to želim da demantujem", izjavila je Đoganijeva.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs, M.G/DeToxic/Foto: ATA Images

Kurir