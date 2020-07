JEDVA JE OVO PREVALIO PREKO JEZIKA! Marko Miljković otkrio šta stvarno misli o ANABELI!

Anabela Atijas i Marko Miljković našli su se oči u oči kao gosti jedne emisije, tokom koje je nezvanični zet priznao šta zaista misli o njoj. Napominjući da je to već rekao, a u zadatku da navede tri njene osobine, Miljković nije imao kud nego da ponovo - napravi listu.

"Srčana je", počeo je Marko u Amidžiju.

"U, to je top", prokomentarisala je Anabela.

"Emotivna", dodao je Miljković, ali nije nastavljao dalje.

Tenzija se svakako spustila u tom trenutku, jer se na listi nije našlo ništa što bi moglo da napravi dramu.

Anabela se, inače, oseća kao potpuno nova žena. Pošto je kasnila u emisiju, po pojavljivanju zatražila je od Ognjena da je tako i najavi, bez ustezanja.

"Možeš slobodno da me najaviš kao neku novu ženu, Anabela dva. Ne mogu da ti opišem koji je ovo preobražaj, kao da sam neki veliki teret skinula sa sebe, da sam izbacila sve negativne energije, nešto što me je morilo, bunilo, što sam prećutkivala. Ljudi su imali potpuno iskrivljenu sliku o meni, sad su mogli da vide ko sam ja i kakva sam. Mogu da me nazivaju kako hoće, ja prepoznajem samo one koji su prepoznali mene. Izašla sam rasterećena svojoj porodici, koja me takvu zaslužuje. Ti znaš koliko se mi dugo poznajemo i sarađujemo, uvek sam uvijala u folije, sve je super, bajno, sjajno, delovala sam kao neko kome je sve savršeno u životu, ja to pripisujem svojoj snazi i borbenosti. Nikad se nisam osećala kao žrtva, i sad sam svoj na svome. Ovo je bila moja rehabilitacija i preobražaj", izjavila je ona.

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Amidži šou

Kurir