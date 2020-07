KAKO JE LUNA ĐOGANI DOBILA IME? Malo ko zna ovu priču, ima veze sa Anabelinim POKOJNIM dečkom! Atijasova otvorila dušu!

Anabela Atijas otkrila je kako je njena ćerka Luna Đogani dobila ime.

Lunina majka ispričala je kako je do toga došlo, kao i da Gagiju to tada nije smetalo.

"To je ime za devojčicu koju je trebalo da imam sa mojim prvim dečkom koji je poginuo. To smo odlučili dok smo slušali pesmu "Luno" Đorđa Balaševića, bila je mnogo tužna pesma. Kad je on poginuo želela sam da ostane uspomena na njega. Ona se rodila sa očima kao njegovim. Ja sam se pre par godina razočarala u svoj slab sluh, ili je bila slaba traka, ja sam čula Luno, a bilo je "Lunjo". Malo sam se smorila što sam loše čula, ali krive su trake", rekla je Anabela u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/AmiG, Printscreen/Instagram

