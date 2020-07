ANABELA I LUNA URLALE JEDNA NA DRUGU U STUDIJU! Žestoka svađa majke i ćerke van kamera kakvu niste videli!

Luna Đogani i Anabela Atijas, majka i ćerka o kojima priča ceo Balkan, posvađale su se tom reklama u studiju.

Iako je naizgled delovalo da je njihov odnos koliko toliko korektan, uzimajući u obzir šta se sve izdešavalo u "Zadruzi", njih dve su ipak, već posle komentara prve gledateljke koja se javila, uspele da se posvađaju.

Naime, prva gledateljka koja se javila opasno je zamerila Anabeli na ponašanju, te istakla da je ona kriva što joj ćerka nije vaspitana. Anabela je odgovarala gledateljki, dok je Luna sve vreme ćutala, a onda rekla kako nema potrebu da se pravda ljudima koje ne poznaje. Anabelu je zabolelo to što je ćerka nije branila, a kada je voditelj Milan najavio reklame, one su ostale same u studiju. I tada je nastala prava drama!

foto: Printscreen

"To nije ništa šta su ostali pisali. Apsolutno me ne zanima", vikala je Luna.

"Ti si podržala svog dečka...", zamerila joj je Anabela

"Ja njega nisam podržala, kući sam gledala klipove..Ono što sam pričala van kamera nije ni pušteno. Ja sam skontala napolju... ", pravdala se Luna.

"Zašto to ne kažeš pred kamerama, da ja i čujem. Meni bi to značilo, drugačije bi to ljudi videli", govorila je Anabela

Naime, Anabela i Luna su se raspravljale, svađale, vikale jedna na drugu.

foto: Printscreen Pink

kurir.rs/pink

Kurir