POREMEĆENE VREDNOSTI: JUTJUBER PAO NA SAMO DNO Prase promoviše drogu deci od koje živi i bahati se!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ni u čemu nema meru. Iako je zahvaljujući deci i njihovim pregledima na Jutjubu postao popularan, on nastavlja da šokira svojim video-klipovima, koji ni najmanje nisu podobni za mališane, a ni omladinu.

Baka Prase u novom video promoviše narkotike foto: Instagram

Ovoga puta on je objavio video u kojem promoviše ni manje ni više nego drogu.Tokom videa pokazuje kako se šmrče beli prah koji mu tokom celog obraćanja stoji namazan na nosu. - Ja sam Bogdan Ilić i ja šmrčem kokain. Počeo sam da šmrčem od stresa koji mi je proizvela cela ova situacija. Previše ljudi je počelo da ostavlja negativne komentare koji su jako uticali na mene i ja nisam mogao s tim da se nosim. Pored koksa, ponekad povučem i neku liniju spida. Sve je uticalo na mene da postanem narkoman. Šmrčem isključivo u krupnim apoenima, kad uzmem 500 evra, pošmrčem liniju i onda uzmem i zgužvam te pare i bacim - sprdao se jutjuber, pa se pravdao:

Baka pokazuje kako se koristi beli prah foto: Instagram

- Šta sve neće uraditi te propalice da me predstave kao narkomana. Ja šmrčem, ja vučem, ja se gudram. Šta neće izmisliti ove propalice da me ocrne. Inače, on se se i dalje ponaša bahato iako je izgubio ogroman novac zbog seksa s maloletnicom. Sponzori su mu otkazali ugovore, a on se trudi da svima dokaže kako je on u pravu. Bilo da je u pitanju droga ili nešto što podseća na to, ovakva promocija narkotika je za svaku osudu, te ne čudi što je sve manje onih koji cene njegov način predstavljanja u javnosti. Ljiljana Stanišić

