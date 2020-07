JASMINA ANA OTKRILA DUGO ČUVANU TAJNU: Bivši muž je umro zbog našeg razvoda

Jasmina Ana ponosna je na novi roman "Prostitutka", koji je za kratko vreme našao put do publike. Književnica smatra da se mnoge javne ličnosti kriju iza ovog poziva, a nedavno se u to i uverila.

Književnica Jasmina Ana

- Prijatelj mi je otkrio da se jedna mnogo poznata pevačica bavi prostitucijom. Zgranula sam se kada sam čula njeno ime, ali i kako to radi. Ne mogu da razumem zašto je sebi dozvolila tako nešto, jer ionako već dobro zarađuje od svojih nastupa - kaže Jasmina. Ona otkriva i ko ju je prijatno iznenadio od javnih ličnosti: - Vesna Vukelić Vendi. Mnogi ljudi imaju predrasude o njoj, a ona je super lik. Lojalan je prijatelj i pouzdana osoba, ne družimo se, ali dosta toga dobrog znam o njoj. Na primer, ona kod kuće ima muža kog ne vara. Za nju se nikad nije čulo, zato što i ne postoji ništa loše da se kaže, iako je nekad loše predstavljena u javnosti.

Vesna Vukelić Vendi foto: Damir Dervišagić

Jasmina nikada do sada nije govorila o svom ljubavnom životu, a sada je otkrila zbog čega je njen suprug umro. - Bila sam u dugom i teškom braku, sa jednim poznatim advokatom. Naš brak se okončao zbog alkoholizma. Bio je prepametan čovek, veliki intelektualac, ali je mnogo pio. To je bio najveći problem. Nisam od njega doživela nikakvo nasilje niti vređanje. On nije mogao da preživi naš razvod. Žao mi je - kaže Jasmina.

Čuveni kompozitor Zahar foto: Printscreen

Velika ljubav joj je bio i čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar. - Sa njim sam bila tri godine u lepoj i kvalitetnoj vezi. Privukao me je njegov šarm. Volela bih da mi se desi nešto jako kao ta ljubav što je bila, ali ne žurim nigde - poručila je Jasmina.

Lj. Stanišić

Kurir