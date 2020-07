JA SAM MISLIO ANABELI DA OPROSTIM! Marko rešio da traži pravdu na SUDU, a evo da li će tužiti Atijasovu: Doneo ODLUKU!

Bivši zadrugar Marko Miljković odlučio je da posle izlaska iz velelepnog imanja u Šimanovcima sa timom pravnih zastupnika presavije tabak i tuži svoje bivše cimere, a među njima će najverovatnije biti i majka njegove devojke Lune Đogani, pevačica Anabela Atijas.

I dok vozi besni automobil svoje devojke, čekajući da stigne njegov, moderniji, Marko Miljković, uživa u svakom trenutku koji provodi na slobodi, ali ga to ne sprečava da se pozabavi i tužbama koje priprema sa timom svojih advokata. Sa njima redovno sastanči, dok je privatan biznis koji je pokrenuo pre ulaska u “Zadrugu 3” zasad stavio na čekanje.

"Baš sam danas potegao tu priču sa jednim od advokata, ali nismo precizirali ko će sve biti tužen. Ima dosta tužbi koje mogu da pokrenem, samo ću da ja izaberem koga ću da tužim. Verovatno ću nekom i oprostiti" kaže Marko Miljković, a na pitanje da li će se među tuženima i Anabela Atijas, on kaže:

"Ne znam, to sve moram sa advokatima da vidim šta i kako. Ja sam generalno mislio Anabeli da oprostim, videću sa advokatima šta je potegnuto. Videću. Nešto je već u procesu."

Prema njegovim rečima, on ne želi da mu išta Anabela oprosti, jer za tim nema potrebe.

" Meni ništa ne treba da oprosti niti joj ja to tražim. Sve je na njoj. Kako ona misli da treba, neka radi. Mislim da se nisam nešto specijalno promenio u “Zadruzi 3”. Imao sam malo više razumevanja prema Luni zato što su joj roditelji tu, zato što je više bio pritisak na nas i treća godina smo tamo. Preko glave nam je svega. Ali u srži sam ostao isti. Smetale su mi iste stvari kao i u “Zadruzi 2”" kaže on, koji je svestan da je bilo ružnih poteza koje je napravio u ovoj sezoni.

" Bitno je da smo izašli živi i zdravi. Uradili smo to što smo uradili i ne kajem se. Drugi izlaz nisam video iz pojedinih situacija. Ne ponosim se nikako svojim postupcima. To je rijaliti, totalno neka druga dimenzija. Napolju nema tih pritisaka sa strane, pogotovo kada je javna veza u pitanju i kada si trn u oku svima. To što smo nekada mi preterali u našem ponašanju ne trebaju toliko da nam zameraju, jednostavno nismo našli izlaz iz pojedinijih situacija. Takve stvari ne možeš da zamisliš da bi ti se desile napolju" smatra Miljković.

On dodaje da je Anabela pogrešno tumačila takve scene između Lune i njega.

" Pogrešno je gledala vezu mene i Lune kada je “Zadruga” u pitanju. Da je malo dublje gledala, da je pratila sva moja i Lunina dela, rečenice koje izgovaramo kada nismo za crnim stolom, da je sve to ispratila, možda bi drugačiji utisak stvorila o nama, o našoj vezi. Ali ovako, nažalost, ona je gledala samo žustre svađe, ružne reči koje su izgovorene, ružna dela koja su urađena sa obe strane. Onda je tako ušla uznemirena i nije bila objektivna kada je naša veza u pitanju. Video sam da joj ne mogu da objasnim kako stoje stvari, šta je realna slika naše veze. Ona to ne dozvoljava. Pomirio sam se s tim i distancirao se" kaže Miljković.

Marko naglašava da su se Luna i on izblamirali u dosta situacija.

"Nije nam to trebalo. Šta da radimo, tu je šta je. Posle izlaska, Luna i ja nismo vodili ozbiljnije razgovore. Gledamo da malo odmorimo mozak. Popričaćemo kada se slegnu strasti" kaže on.

