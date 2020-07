GLEDATELJKA OSULA DRVLJE I KAMENJE PO GAGIJU! Suočila ga sa istinom, a onda ga je Đedović urnisao: Nije birao REČI!

Gledateljka se uključila uživo u program pa je postavila pitanje Gagiju Đoganiju, a vezano je za njegovu bivšu suprugu Anabelu Atijas.

"Imam pitanje za gospodina... Nije gospodin... Za Gagija. Da li ste pokazali bar trunku pokajanja za svoju bivšu ženu? Mi to nismo čuli za deset meseci" rekla je gledateljka.

"Dobro zna Anabela da sam se ja pokajao za sve, čak sam se i za crnim stolom izvinio za sve. Kajem se za sve, izvinjavam se za sve, tražim oprost. Publika je prepoznala da za neke stvari nije bila iskrena, zato je i bila četvrta" odgovorio je Gagi.

foto: Printscreen

"On se kaje na dan ili dva. Posle opet krene isto, zato mu ljudi i ne veruju. Pominješ svoj novi život, a i u novom životu si je gađao flašom u glavu. Ti pričaš da te je ćerka oduševila... Što je oralno zadovoljavala dečka u prljavoj tuš kabini? Obukla haljinu do grla, pa je to dostojanstvo. Cirkuska budala, treba joj dati nacionalnu penziju za to" dodao je Đedović.

"Da li si se uneo u facu Jovani samo zato što nisi mogao da spustiš svoje dete na zemlju?" sledeće je pitanje gledateljke za Gagija.

foto: Printscreen

"Ja sam pokušala tebe da izbegnem, ti si par puta se vraćao i kretao na mene. Mislim da bi me udario da nije bilo obezbeđenja, ali ni ja mu ne bih ostala dužna" odgovorila je Matora.

"I meni je pretio batinama i silovanjem... i on i Ljuljeta." dodao je Đedović.

"Jasno je da samo Miljković jedini može da utiče na Lunu. Kako bi se ti, kao otac, osećao da se njima desi ono što si ti uradio Anabeli?" nastavila je gledateljka oštro.

"Prijavio bih policiji, to sam hteo i ja da uradim. Anabela je i to rekla" odgovorio je Gagi.

Kurir.rs / M.M.

Kurir