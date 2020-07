DUNJA ILIĆ SPAS PRONAŠLA U GRUZIJI: Živim od tarota, zarađujem 2.000 € mesečno! (VIDEO)

Dunja Ilić, nekad popularna pevačica, koju više pamtimo po brojnim skandalima nego po pesmama, već neko vreme živi u Gruziji i trenutno nema nijedan porok. Godinama se borila sa alkoholizmom, dva puta je pokušala da se ubije i sada se, kako je rekla za Kurir televiziju, gorko kaje zbog toga.

- Nastavila sam dalje nakon toga. Nikada više mi nije palo na pamet da to uradim jer je moj otac izvršio samoubistvo i znam koliko je to nanelo bola mojoj majci, bratu i meni. Kajem se što sam probala alkohol i što sam dozvolila da mi to postane zavisnost, evo već 14 godina. Kajem se što sam postala javna ličnost jer ja nisam za to, kajem se što sam dva puta pokušala samoubistvo, jer sada smatram da je to kukavičluk - rekla je ona, pa objasnila zbog čega je odlučila da ode u Gruziju.

- Zato što sam morala da čekam mogućnost da se vratim u Italiju, a u Srbiju nisam mogla da dođem. Tražila sam državu gde bih mogla što bolje da živim, a da ne bude skupo, tako sam odlučila da to bude Gruzija, jer ovde može godinu dana da se živi bez vize. Bavim se tarotom već dve godine, to je fina para, ali je malo teži posao, i zarađujem od vloga. Živim sa hiljadu do dve hiljade evra mesečno - zaključila je Dunja.

