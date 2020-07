MAJKA DRAGANE MITAR PROGOVORILA O PRETNJAMA KOJE JOJ JE UPUTIO EDIS: Evo šta je Jadranka najviše zamerila ćerki!

Dragana Mitar svima je poznata još iz druge sezone ,,Zadruga", ali ono što je obeležilo njenu rijaliti karijeru jeste romansa sa Edisom Fetićem.

Iako se njihova ljubav neslano završila, svedoci smo turbulentnog odnosa koji je i dalje pod velikim velom misterije, budući da su mnoge tajne ostale ispod tepiha.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen Premijera - Vikend specijal

Međutim, kontaktirali smo Draganu i prilikom poziva nam je otkrila da se videla sa majkom Jadrankom Mitar. Zadrugarka nam je otkrila kako je protekao njihov razgovor.

"Sa mamom je protekao razgovor tako kako je protekao, zamera mi mnogo, smatra da mi mnogo toga nije trebalo. Bila je ljuta za moje mnoge postupke, naravno da me nije podržala i neće me nikad podržati. Dobila sam kritiku i naravno da ću je poslušati. Da, treba da počnem život ispočetka i da mi se ovakve greške više ne ponove" izjavila je Dragana.

Ono što je sve zanimalo, a što je uzdrmalo kako Belu kuću, tako i publiku, jesu Fetićeve pretnje koje je uputio Jadranci tokom jednog njihovog razgovora. Naime, po rečima zadrugarke, Edo je rekao njenoj majci da će joj prerezati noge, što je nju dovelo do stanja šoka.

Upitali smo Draganu da li je popričala sa Jadrankom o tome, te nam je zadrugarka i to prepričala.

"Što se tiče pretnji, ni ona nije razumela kontakt, ne znam kakav je tok njihovog razgovora bio. To se tako provuklo kad je rekao... U svakom slučaju, njoj je ta rečenica zaparala uši. Ali pretpostavljam da ako bih ja nešto uradila, da bi on kao na konto toga i bio taj komentar, ako sam ja to dobro razumela " objasnila je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir