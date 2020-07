ANABELA ATIJAS PROGOVORILA O IZABRANIKU ĆERKE NINE: Volela bih da se venčaju, blago majci koja ga IMA!

Anabela Atijas nikada nije krila netrpeljivost koju oseća prema Marku Miljkoviću, a sada je progovorila o izabraniku mlađe ćerke Nine.

Podsetimo, mnogi su osudili Anabelu Atijas nakon što je maloletnoj ćerki dopustila da otputuje na Tenerife sa dečkom, što je pevačica opravdala zrelošću svoje mezimice, kao i činjenicom da su njih dvoje tom priliko bili pod nadzorom starijih članova porodice.

"Neki ljudi ostanu u vezi deset godina, pa se venčaju, tako da ne vidim razlog zašto da to ne bude slučaj i sa njima. Ja bih to volela. Po meni je retkost da neko ima sve kvalitete koje treba da ima jedna osoba, i to sa 18 godina. Blago majci koja ga ima" izjavila je Atijasova za "deToxic".

Kurir.rs / De Toxic / M.M.

