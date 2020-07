OVO SA LUNOM MI JE VELIKI OŽILJAK! Anabela Atijas brutalno ISKRENA o svemu: Došla sam na ovaj svet da budem PAĆENICA!

Kao što je i sama u više navrata istakla, Anabeli Atijas je učešće u rijalitiju "Zadruga 3" poslužilo kao rehabilitacija.

Pevačica je objasnila kako je na imanje u Šimanovcima ušla "puna zla" koje se u njoj taložilo godinama, te je želela da ispriča svoju stranu priče i reši se "nekadašnjih demona", a nakon finale se, kako kaže, oseća ambivaletno.

"Verovali ili ne, ali kod kuće sam srećna. Okolnosti su me činile nesrećnom. Postoji neka doza tuge i bola zbog tih nekih životnih situacija koje čovek ne može da preboli. I ovo sa Lunom mi je veliki ožiljak" ispričala je Anabela za "Svet", a prenose mediji.

"Najtužnijom me čini to što sam od Lune očekivala podršku i razumevanje. Uvek mi fali jedan korak do potpune sreće. Došla sam na ovaj svet da budem paćenica, ali naučila sam da više ne trpim, pa ću svoju dušu da olakšam pričajući" dodala je Atijasova.

"Na sreću, Andrej se pokazao kao odličan muž, bivši-budući muž. Ogromna mi je podrška u svemu."

