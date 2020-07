NINA BADRIĆ ZAKUKALA! Nijedna kuna da joj kapne već 5 MESECI!

Hrvatska muzička scena uskomešala se ovih dana zbog otkazanih nastupa usled pandemije, pa su pevači, menadžeri i organizatori kulturnih događaja podigli glas, iako i dalje preti ogromna opasnost od koronavirusa. Među prvima ih je podržala Nina Badrić, poručivši da će prva izaći na protest, jer tvrdi da pet meseci nije zaradila ni kunu.

Iako je Covid-19 ponovo zakucao na sva vrata širom sveta, pa i u našem regionu, hrvatski muzičari traže da im se omogući bar minimalni rad.

- Ne da ću se odazvati, ja ću biti među prvima koji će ići na taj protest. Poslednjih pet meseci nisam imala nikakvih prihoda. Kako ja, tako i 14 ljudi koje zapošljavam. To znači da nijednu kunu nisu dobili ni članovi njihovih porodica. Niko od nas ne traži milostinju. Molimo da nam se omogući da radimo i pošteno zaradimo svoj novac. Ako se našao način za ugostitelje i pojedine festivale, ne vidim u čemu je problem da se i nama otvore vrata za posao - izjavila je Nina za Jutarnji.hr, a njene reči preneli su portali širom regiona, čiji se čitaoci u komentarima uglavnom čude zašto se na besparicu žali pevačica koja je situirana bolje od ogromne većine stanovništva, pa su joj neki čak poručili da je "pala s Marsa".

Ogorčeni muzičari pak spremni su da pišu premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću i Ministarstvu kulture, gde će predočiti, kako kažu, tešku situaciju u kojoj su se našli.

- Preti nam potpuno gašenje, ne samo zabave i koncerata već i gašenje minimalno 15.000 radnih mesta - poručio je Darko Tuček, predsednik Udružanja muzičkih menadžera i organizatora.

Badrićeva je, inače, sve vreme od početka pandemije, ali i tokom zemljotresa koji je zadesio Zagreb, podržavala sve mere protiv korone, ali je sada očigledno zaključila da su joj posao i prihodi na prvom mestu.

Toni Cetinski kontradiktoran

Podržavam Ninu, ali nije vreme za muziku

Toni Cetinski, koji se još pre nekoliko meseci izjasnio da neće primiti vakcinu protiv kovida 19 i od tada na svom Fejsbuk profilu iznosi antivakcinaške i razne druge teorije zavere, u ovom slučaju izneo je kontradiktoran stav:

- E, moje kolege. Sada ste se setili, ali dobro ajde, ja podržavam. Nažalost, mislim da će se ovo neslavno završiti, jer su danas osnovna ljudska prava ugrožena, a muzika i zabava to nisu. Ja sam uz narod, no i muzičari su narod. Vaš kolega Toni Cetinski "buntovnik bez razloga", ludak, teoretičar zavere koji misli da je zemlja ravna ploča, antivakser itd... Jedino me uz ljude Nina Badrić kao javna ličnost podržala i prepoznala o čemu sam govorio, barem javno i barem malo. Gde su svi oni domoljubi koji su pevali i pili sa vladajućima u ime naroda? Gde su sada kad su potrebni narodu? Ljudi su i pre pandemije bili bez posla i hleba, pa ne mogu sebi priuštiti dolazak na Markov trg na bilo koji protest pod maskama i vikati pred očima vlade i policije.