PROVELI SMO CELU NOĆ ZAJEDNO, ON SE DOPISIVAO SA ENOM! Maja raskrinkala Janjuša: Hteo je da se uvali kod mene u STAN!

Maja Marinković je priznala da je nakon Zadruge Marko Janjušević Janjuš bio kod nje u stanu, i da se u tom trenutku dopisivao sa suprgom.

foto: Printscreen

"Da li ste se ti Janjuš viđali i susretali po izlasku iz Zadruge?" upitao je Darko.

"Ovo njegovo komentarisanje je nešto što sam ja očekivala, pokušava da hvata na patetiku. Imali smo deset meseci da ga vidimo, nije odgovorio konkretno na pitanje. Od kada smo stavili tačku na odnos, stvarno me ne zanima šta će on da radi u svom životu. Ja sam bila iskrena u našem odnosu, ja sam se suprostavila svom tati u studiju zbog njega, ali dobro, nismo svi isti, to je očekivano od njega. Njegova žena je navikla na njega takvog. Nemoguće da je problem u svim devojkama, ja ne opravdavam svoje postupke, ali prvo je bila Ana Korać, pa onda Ivana, pa ja. To je ono što ja znam, a da ne pričamo šta je bilo tajno, ono što se ne zna. Ja sam se po izlasku čula sa njim, preko njegovog brata, videli smo se posle dva dana kada se završila Zadruga. Obostrana je inicijativa bila, dopisivali smo se, čuli smo se po ceo dan. Videli smo se u kafiću jednom, posvađali smo se kada smo izašli iz kafića. Posle toga smo otišli kod mene u stan, Taki je upućen u sve, ja nemam potrebu da lažem, zna se ko je ovde deklarisani lažov. Proveli smo celu noć zajedno, on se dopisivao sa svojom ženom, i rekla mu je kako u devet sati treba da pokupi Krunu. On je meni rekao da sa svojom ženom nema komunikaciju, da uopšte nisu razgovarali, ali da ima komunikaciju isključivo zbog Krune. On mi je pokazivao poruke svoje žene, to je istina. Posle smo bili zajedno i sve što ide uz to, ceo naš odnos, bili smo intimni" rekla je Maja.

"Ja sam bio popio, ne mogu da se setim, ali ako je Maja rekla da je tako. Koliko puta smo imali intimne odnose?" bio je ironičan Janjuš.

foto: Printscreen

2Bili smo intimni i zajedno celu noć! Ja imam poruke! On je otišao kući i bio sa ćerkicom. I stigao mi je snimak da je u šopingu sa suprugom i pouzdana informacija da joj je kupovao haljine" tvrdila je Maja.

"Ja nju volim najviše na svetu, majka mog deteta. To je najmanji problem što sam joj kupio haljinu. Ti lažeš sada" odbrusio je Janjušević.

"Nikakav problem da je on rekao da ženi da se vrati supruzi, ali je rekao da voli mene. Ja mislim da je on hteo da se uvali kod mene u stan, kada je video da Taki peni i da je ogorčen, tvoja reč nema težinu. Ti si se kleo u svoje dete i lagao. Meni je rekao da bi voleo da se viđa sa mnom, ali da to bude tajno, to si ti rekao. Ne znam zbog čega je to bilo tako" uzvratila je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir