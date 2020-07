VERU MATOVIĆ JE OVO OBORILO SA NOGU! Ovako ju je muž osvojio: Otkrila pa sve RASPLAKALA!

Foto: Printscreen Magazin In

Vera Matović gostujući u jednoj emisiji progovorila je o tome kako je upoznala supruga, te kako ju je on tačno osvojio. Za ovaj detalj malo ko je znao, a dirljivim rečima pojedincima je uspela da izmami i suze.

"Da li će doći vreme da žene muškarcima prebacuju: 'E, nemaš pločice, nećemo", pitala je voditeljka svoje goste, kada je pevačica odlučila da otkrije momenat iz svoje prošlosti koji je za nju bio prelomna tačka.

"Nije sve u lepoti, u duši je. Ovako sam ja supruga upoznala. Kada smo radili, brat je nosio bakšiš kod sebe, nosili smo roditeljima. A moj Raca je rekao: 'Što ti ne bi dao Veri njen deo bakšiša da kupi garderobu, čarape...' On nije shvatao šta meni treba. Sledeći put kad smo radili brat mi je dao. E, to je ono što je mene privuklo, ta njegova želja da meni bude bolje", ispričala je u "Magazinu In" Vera, pa rasplakala glumicu Ivu, koja je sedela blizu nje.

"Pa, to, a da li ima pločice, pa napravićemo pločice", dodala je, zatim, Vera.

