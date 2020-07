LEGENDARNU SPIKERKU NAPAO STAFORD! Naneo joj povrede, vlasnik psa samo gledao! Staka Novković u modricama! UŽAS

Legendarna spikerka RTS-a Staka Novković Đorđević preživela je pakao kad je na nju nasrnuo agresivni pas, zbog čega je već mesec dana prikovana za krevet. Ona ima distorziju zgloba, naprsnuće, podlive, otoke, modrice i bez štaka ne može da se kreće.

Staka na štakama posle napada psa foto: Privatna Arhiva

Kroz kakvu je muku prošla detaljno govori za Kurir.

- Taj užas mi se dogodio pred Vidovdan. Ćerka mi je dovela ruskog hrta, koji je opasan pas, ali mi ga vaspitavamo da bude pitom. On je jedna duša od životinje. Kobnog dana sam ga izvela u šetnju. Spazila sam čoveka koji je na povocu držao svog staforda. Gledao je u mene i domunđavao se s dečkom koji je bio u njegovom društvu. U jednom trenutku skida povodac s psa, daje mu komandu i životinja trči ka meni. Naleće na mene i padam na trotoar držeći i dalje psa na povocu. Počinju da se ujedaju, a ja sam u epicentru te borbe. Bila sam vam sebe od stresa i straha, a ne mogu da se pomerim sa zemlje. Taj pas je mog toliko izujedao da je malo falilo da mu povredi oko. Vikala sam: "Dođi, zaveži!" Nije pas kriv, nego neodgovorni gazda, koji je uživao gledajući sve to - priča televizijska legenda, koja tvrdi da je uzaludno dozivala pomoć.

Stakina noga u gipsu posle napada psa foto: Privatna Arhiva

- Vikala sam koliko god sam mogla. Kad je gazda video šta je pas uradio mom psu i meni, hladnokrvno je došao, zavezao svog psa i nastavio dalje. Nije mu palo na pamet da mi pruži ruku, da se izvini. Jasno mi je da je namerno pustio svog psa da nanese povrede i meni i mom psu. Nisam mogla da bežim. Kao crv sam se vrpoljila između dva psa. Tresla sam se od bola i straha - kaže ona, i dodaje da je slučaj prijavila nadležnim organima:

- Sve je predato policiji, s kompletnom lekarskom dokumentacijom. Vezana sam za krevet, ne mogu da se krećem bez štaka i pitanje je kad ću normalno da stanem na noge. Nemam otpor prema psu, već samo prema vlasniku. Psi su u suštini dobri i pitomi, ali taj pas je pojurio zato što ga je ovaj nahuškao. Poenta je u nečoveštvu, surovosti, agresiji, nije ni čudo što je pas takav. Znam ko je čovek.

Stakina noga u podlivima i modricama foto: Privatna Arhiva

- Od njega svi zaziru kad ga vide na ulici sa psom. To je tip čoveka koji svoje mišiće bilduje putem agresivnog psa. Goniću ga po svim kosmičkim i ljudskim pravima. Moraće da snosi posledice za moj bol. Ne mogu da odem do kupatila, i dalje sam bespomoćna. Nosila sam deset dana pretežak gips. Non-stop tretiram tu nogu. Moram da idem na fizikalnu terapiju. To što mi se desilo je za najveću kaznu - zaključuje poznata spikerka, koja se uključila i uživo u program "Vikend jutro sa Jovanom Jeremić" na TV Hepi.

Stakina noga nakon pada foto: Privatna Arhiva

Ljiljana Stanišić, foto privatna arhiva

Kurir