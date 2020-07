OGLASILA SE TUŽNA IVANA ŠOPIĆ NAKON ŠTO JU JE STEFAN OSTAVIO: Naš raskid se u njegovoj kući slavi više od Vidovdana!

Iako je sve delovalo bajno i sjajno, na vezu Ivane Šopić i Stefana Karića samo nedelju dana posle završetka "Zadruge" stavljena je tačka, i to njegovom odlukom.

Stefan je u izjavi rekao da su on i Ivana "dva sveta različita", te da devojku poput nje ne vidi kraj sebe. Takođe, demantovao je spekulacije da su na njegovu odluku uticale osobe iz njegovog okruženja i kao glavni razlog za raskid naveo je saznanja koja mu se nisu dopala, a tiču se Ivanine prošlosti.

foto: Printscreen Pink

"Ne znam šta da kažem, ne znam stvarno... Haos! Majke mi, ne znam šta da kažem" zbunjena je i šokirana bila Ivana Šopić.

"Ja nemam nikakvu nenormalnu prošlost, od toga se napravila neka fama! Nema ništa u mojoj prošlosti, sve su to manje stvari u odnosu na one koje je već on progutao. On je neko na koga drugi ljudi imaju uticaj, ne razmišlja o tome što priča. Jeste ljubomoran, ne može da se pomiri sa nekim stvarima. Mislim da me je ispustio na pola puta, pustio mi ruku i ostavio me, sve stavio na mene... Bila sam uz njega i kao prijatelj i kao devojka, nisam odustajala. Bila sam štit, a on štićen i očigledno da to ne može da funkcioniše napolju. On je jak muškarac, ali mislim da meni treba neko još jači, neko ko može da me isprati. Stefan mi je obećavao da će to moći, ali nije uspeo."

Žao joj je što se njihova ljubavna priča završila na ovakav način.

"Tužna sam, ali više razočarana i besna, besna na sebe što sam uopšte poverovala. On je imao svoj stav, delovao nesalomivo, govorio:"Nikad nemoj da sumnjaš u mene, najjači smo". Priča da me je zavoleo kako dišem je laž - da je tako, prešao bi preko tih nekih gluposti. Retko ko bi se za njega borio kao ja, nije ni svestan šta je izubio. Bila sam spremna da idem protiv svih i protiv svega, ali ne mogu sama. Mislim da se naš raskid u njegovoj kući slavi više od Vidovdana i Đurđevdana" u svom stilu završava Ivana.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir