UPLAŠIO SAM SE KADA SAM UŠAO U BOLNICU! Sani i Natalija Trik FX progovorili o Mikiju Mećavi, a onda poručili samo JEDNO!

Sani Ibraimov i Natalija Trik FX su progovorili o situaciji koja ih je zadesila, pa su progovorili i o Mikiju Mećavi.

"Uplašio sam se bio, mnogi su me pitali da li je bilo strašno... Meni nije bilo, ali kada sam ušao u bolnicu, uplašio sam se. Pazite se, ja sam se malo previše šalio, pa sam završio u bolnici. Sada je sve okej" rekao je Sani.

"Meni je bilo jako teško, jer smo i Dejan i ja bili bolesni. BIla sam uplašena kada su mi javili da Sani mora da ostane u bolnici, izgubili smo dosta prijatelja. Zaista je bilo strašno. Mi smo sportisti, zdravi ljudi, nismo nikad u bolnicama bili... Zaista je bilo strašno" dodala je Natila.

Pevač Miki Mećava je nedavno je pobegao iz kovid bolnice. Sani i Natalija, njegovi prijatelji, progovorili su i o ovome.

"On je naš prijatelj. Mnogo je bolje. Nisu baš tačne sve informacije, ali ja bih ostavio njemu da objasni. On nije pobegao, a ja ću reći svima koji to planiraju da ne rade. " rekao je Sani.

"Mi ćemo se paziti i čuvati. Završili smo sa bolnicama. Neki ljudi misle da je ovo marketing. Ne, ovo je apel. Nosite maske, perite ruke, situacija je katastrofalna" dodala je Natalija.

