MILICA KEMEZ OTKRILA SVE O ODNOSU BORE SANTANE I PEŠIĆKE: A onda se osvrnula na vezu Maje i Janjuša! Bez dlake na JEZIKU

Milica Kemez je otkrila da nikad nisu bili srećniji i da traže stan kako bi otpočeli zajednički život. Ispričala je kako nakon izlaska iz rijalitija posmatra Borin odnos sa Jelenom Pešić.

foto: Printscreen Pink

Kada si odgledala klipove nakon izlaska iz rijalitija i kada si videla Borin odnos sa Jelenom Pešić da li si shvatila da si burno reagovala ili da si imala pokriće za onakve reakcije?

"Smatram da sam imala pokriće za takve reakcije. Dobila sam i veliku potvrdu ljudi da su neke stvari rađene meni namerno. Trebalo je da ispadnem pametna i da iskuliram, da budem dostojanstvena, ali ja sam neko ko reaguje srčano i iskreno pa nisam mogla da iskuliram. Nisam mogla da budem mirna, nervirale su me te stvari koje su mi rađene namerno da bih se ja isprovocirala. I ovo što je Jelena nakon izlaska toliko puta njega zvala da izađu na to piće. Ja sam Bori rekla da ide slobodno, da nemam ništa protiv toga, ali eto to je ponovo izazivanje moje reakcije, Ja ubuduće neću reagovati na takve stvari" rekla je Milica.

foto: Printscreen Pink

Da li je Jelena insistirala da idu sami na to piće ili je poziv bio upućen i tebi?

"Sami, naravno."

Da li si očekivala da će veza Maje i Janjuše ovako brzo pući?

- Naravno da sam očekivala. Meni to nikad nije bilo normalni niti prirodno da devojka dozvoli sebi da bude u takvom odnosu sa oženjenim muškarcem. Uvek sam znala da će se on vratiti ženi, samo je kupovao vreme.

Da li misliš da mu je žena oprostila javnu prevaru?

"Mislim da mu je oprostila. Ne verujem da će mu zaboraviti i da će njihov odnos ikad više biti isti, ali mislim da tu novac i sve utiče. On njoj može da se vadi na rijaliti. Mislim da će zbog deteta i svega oni opet biti zajedno" rekla je Milica.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Srbija Dnas / M.M.

Kurir