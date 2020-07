POTPUNO OZDRAVILA! KATARINA ŽIVKOVIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Nemam više insulinsku rezistenciju, treninzi i ishrana su spas

Katarina Živković je u emisiji „Sceniranje“ Kurir televizije otkrila sve o bolesti koju je imala, ali i o tome kako je podnela to što joj je otac operisan od karcinoma.

Katarina Živković ima težak period iza sebe - borila se sa insulinskom rezistencijom i otac joj je operisan od raka debelog creva. Srećom, kako je pevačica otkrila, specijalno u emisiji „Sceniranje“ na TV Kurir, ona je uspela da potpuno ozdravi.

Izbacila hidrate

- Treniram dugo godina, ali sam izbacila ugljene hidrate jer je ishrana veoma bitna. Kad sam videla promenu, to mi se dopalo. Imala sam kontrolu, pa smo ustanovili da insulinska rezistencija više ne postoji i da sam uspela da je izlečim treninzima i ishranom. Kad mi je doktorka objasnila da žene s tim žive, onda sam sebi aplaudirala jer sam se dovela u red i ponosna sam na sebe - istakla je Kaća, koja je doživela veliki udarac kad je njen otac morao da operiše karcinom usred vanrednog stanja.

foto: ATA Images

- Hvala bogu, on je dobro, a meni je bilo jako teško u tom ludilu oko virusa. Bila sam ljuta jer nije bilo mesta za onkološke bolesnike, sve je bilo usmereno na kovid 19, i uplašila sam se i zbog mame, koja radi u bolnici. Meni je najstrašnije to što sam želela da mu pomognem, a nisam mogla. Bilo je nemoguće operisati karcinom u Beogradu. Sreća je što ga je operisao najbolji hirurg u Leskovcu. Nisam ih videla mesec i po dana i nedostaju mi. Iako sam se testirala nekoliko puta i bila negativna, to može da se promeni, pa se bojim da mogu da im prenesem virus - kaže Kaća i dodaje da njen tata sada ide na hemioterapije.

Životni problemi pali su joj još teže jer ne putuje zbog posla, ne viđa publiku, pa i ne zarađuje.

- Sve je stalo, normalno da ne mogu roditeljima da pomažem kao pre, jer ne radim - potvrdila je Živkovićeva. Razgovor s dragim ljudima pomaže joj kao psihoterapija.

foto: ATA Images

Dobro se oseća

- Nisam pričala ni sa kim stručnim, ali svakako da bi mi pomoglo, to nije ništa strašno. Kad pogledam druge, dobro se ja nosim sa ovom situacijom. Ono što me izvlači je razgovor s bliskim ljudima i trening - zaključila je Kaća.

Emisija „Sceniranje“ emituje se nedeljom u 20 časova na Kurir televiziji.

LJUBAVNI ŽIVOT Ne opraštam pitanja o udaji Pevačicu najviše nerviraju pitanja o udaji: - Nekulturno je da te neko pita kada ćeš se udati ili roditi decu, ali dešava mi se da me pitaju. Jednom je moja majka počela da komentariše tu temu i shvatila sam da me to nervira. Rekla sam joj: „Da li želiš da se ja ostvarim kao majka da bi ti u Leskovcu mogla da kažeš da si postala baba?“ Zna da me to povredi, ali to je moja majka, pa njoj opraštam, ali drugima ne. Možda sam sebe opterećivala tim pitanjem i sama kada sam imala 25, ali sada mi je važno da se osećam lepo u svojoj koži.

LESKOVAČKI GOVOR Bole me prozivke na račun akcenta Jedini zluradi komentari koji Katarinu Živković ozbiljno pogađaju jesu oni na račun njenog leskovačkog akcenta i stavljanja reči u padež. - Ono što me boli jesu komentari na račun mog akcenta i nepoznavanja padeža, jer se zna da u Leskovcu postoje tri padeža: nominativ, nominativ i nominativ. I kad me opominju zbog mog malo drugačijeg, sarkastičnog humora. Misle da sam neinteligentna i glupa, dobila sam milion komentara - rekla je popularna folk pevačica, koja je karijeru počela u takmičenju „Zvezde Granda“.

Kurir.rs/ Nevena Mijušković Foto: Kurir

Kurir