ČULA SAM SE SA JANJUŠEVOM ŽENOM! Maja Mrinković otkrila sve detalje poziva sa Enom, a evo šta joj je tom prilikom REKLA!

Maja Marinković je otkrila sve detalje poziva sa suprugom bivšeg partnera Markom Janjuševićem Janjušem.

foto: Printscreen Pink

"Videli smo se, možda ispričam kakav je susret bio" otkrio je Janjuš.

"Da, čula sam se sa njegovom ženom, pozvala sam je tu noć kada smo se našli. Okrenula sam je da bih joj otvorila oči, to je ljudski. On je taj koji ima veću odgovornost. Izvinila sam se što sam je zvala, rekla da je on pored mene, da smo se videli dva puta, da smo bili intimni. Rekla sam joj: "Ako laže mene, neću dozvoliti da laže nju". Nije joj bilo prijatno. On je čovek koji ne zna da stane iz svojih dela, to mi nije bilo potrebno, ja zaslužujem mnogo bolje" ispričala je Maja u emisiji "Premijera Vikedn Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

"Neka bude da je ona stavila tačku, pristajem na sve, samo da bude ta tačka. Ne želim da pričam o ženi, ali moje dete zaslužuje da bude srećno, da bar u trenucima bude sa oba roditelja. Zauzet sam trenutno samo sa svojom ćerkom" istakao je Janjuš.

Kurir.rs / M.M.

