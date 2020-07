PITAJTE LUNU I ANABELU ZBOG ČEGA NEMAJU KONTAKT! Gagi otkrio detalje razgovora s ĆERKOM, a evo šta kaže o BIVŠOJ ŽENI!

Gagi Đogani je na društvenim mrežama napisao da ga je skupo koštalo nečije društvo, te da zato sada rado uživa u samoći, a svi su prokomentarisali da je mislio upravo na boravak sa bivšom ženom Anabelom Atijas u ''Zadruzi 3'.

Lunin otac je sada objasnio o čemu se radi.

"Hteo sam malo da se odmorim od svega. Treba mi odmor. Hoću da se izolujem, potrebno mi je, znate svi šta mi se izdešavalo. Nisam još dobro, treba malo da se vratim svom životu napolju, da se adaptiram. Nikada nisam toliko dugo bio u rijalitiju", rekao je Gagi na početku razgovora, a onda otkrio o čemu je pričao sa ćerkom Lunom i zetom Markom tokom njihovog nedavnog susreta u jednom kafiću.

foto: ATA images

"Skroz opušteno smo pričali. Dovoljno je bilo da se vidimo i da popijemo piće. Razgovarali smo o tome gde će ko na odmor. To je bila tema. Videli smo se na pola sata. Nismo pričali o Anabeli, samo o našim planovima", istakao je Đogani, a na pitanje da li je mlađu ćerku Ninu ispratio kako dolikuje na odmor sa majkom Anabelom i Andrejem Atijasom, odgovorio je:

"Nemam ja šta da pratim. Nina mi je rekla da idu na put i to je to. Koga da pratim? Bila je kod mene u Zemunu, pozdravili smo se, ja sam je ispratio do kuće, i to je to."

foto: ATA Images

"Naravno, sve je u redu između Andreja i mene. Ništa nije uticalo na naš odnos. Samo nije kao što je baš bilo ranije, ali imamo kontakt, sve je normalno. Ne bih sada da zalazim u neke detalje. Sa Anabelom nemam nikakav kontakt, nismo se čuli posle ''Zadruge''. Za sada je tako, a šta će biti u nekoj budućnosti, ne znam. Ja sam uvek bio za to da pružim ruku i da se porazgovara i da spustim loptu, kao što sam i u ''Zadruzi'' spuštao loptu... Tako da ona uvek može da mi se obrati, prvenstveno zbog dece", rekao je Gagi, a na pitanje da li zna nešto novo o Anabelinom odnosu sa Lunom, te da li su njih dve konačno sve nesuglasice ostavile iza sebe, rekao je:

"Ne znam... Pitajte Lunu i Anabelu zašto nemaju kontakt. Ja sa Lunom ne pričam o njenoj mami."

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

Kurir