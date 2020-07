HARMONIKAŠ DO 18. GODINE ŽIVEO S BABOM, PA SE SVE PROMENILO: Zaradio je za stan, a ljudi su imali PREDRASUDE zbog ovoga!

Aleksandar Sofonijević održava karijeru skoro 20 godina, a sa 16 počeo je da svira po kafanama.

Muzičar sada priznaje da mu na samom početku nije bilo lako i da su mnogi sumnjali u njegov uspeh.

"Mnogo puta se susretao sa predrasudama da harmonika nije instrument za fensi klubove. Doživljao sam da odem na neko fensi mesto da sviram, ne bih sad da ih imenujem, i da čujem 'Nećete valjda to ovde da svirate', na šta ja uvek odgovorim 'Da, ja ću da sviram' i svirao sam", ispričao je on i istakao da svoje muzičke početke i odricanja roditelja nikad neće zaboraviti, jer je kompletna njegova porodica ispaštala što su i tatina i mamina i babina plata odlazile na ratu za harmoniku, a kako je ranije govorio, do svoje osamnaeste godine živeo je u jednoj sobi sa bakom.

"Bio sam vrlo pametan da sav novac štedim i da sebi obezbedim krov nad glavom u Beogradu. Sav novac koji sam zaradio i dalje ulažem i u muzički studio, u produkciju koja će biti ozbiljan muzički centar u glavnom gradu."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline, Foto: Damir Dervišagić

Kurir