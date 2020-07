VEĆ JE POTROŠILA VIŠE OD 10.000 €?! Ana Korać o rijalitiju, svadbi i TRUDNOĆI! Ne skida osmeh sa LICA!

Ana Korać otkrila je da se mnogo srećnije oseća sada nego pošto je protekle godine izašla iz "Zadruge". Trenutno, kuje razne poslovne planove i oni su joj prioritet, dok svadbu i trudnoću sa Davidom iako priželjkuje - stavlja na drugo mesto, jer joj je "još rano". Upitana o estetskim korekcijama te tome da se šuška da je već "pljunula" sumu od 10-20.000 evra, otkrila je da je dala i mnogo više, ali ne na to.

Ljubav s Davidom Dragojevićem cveta i iako su već neko vreme zajedno. Kako priznaje, ne zna kako je to moguće.

"Čini mi se da se sve više i više zaljubljujem u njega. Ne znam kako je to moguće. Svaki dan me nekako iznenadi, obraduje, stvarno me mnogo voli i volim ga, da kucnem u drvo, prelepo", istpričala je nasmejana Koraćeva koja o svadbi i roditeljstvu još uvek ne razmišlja aktivno.

"Nisam još razmišljala o tome. Kupila sam psa, treba sutra da idem da ga uzmem, ali nisam još spremna za to. Planiram, sa Davidom, ali ne sad", istakla je ona.

Ekipi zadrugara u narednoj sezoni neće se, kaže, pridružiti.

"Mislim da mi je stvarno vreme da pauziram malo. Nisam neki rijaliti igrać, da se svađam... to bih ostavila nekim mlađim devojčicama. Završila sam ja", zaključila je Ana.

